Musul'da, PKK'ya 10 gün süre tanındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Musul İl Meclisi, Sincar ilçesinde konuşlanan terör örgütü PKK'ya bölgeden çekilmesi için 10 gün süre tanıdı.
İl Meclisi Başkanı Beşir Kiki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak merkezi hükümeti ve Musul İl Meclisi'nin ortak toplantısı sonucu, Sincar ilçesindeki kamu binalarını elinde tutan PKK'nın ilçeyi terk etmesi için 10 günlük süre tanıdıklarını ifade etti.
PKK'nın, Sincar'da konuşlanması veya orada varlık göstermesinin mümkün olmadığını dile getiren Kiki, "İl Meclisi'nin bu konudaki tavrı açık ve nettir. PKK'nın ilçeden çıkması gerekiyor. Bunun için de işbaşındayız ve tüm girişimlerde bulunuyoruz." dedi.
Örgütün ilçedeki varlığı nedeniyle, Sincar'daki idari yetkililerin görevlerini yapamadığını hatırlatan Kiki, 10 gün içerisinde söz konusu yetkililerin bölgelerine dönmeyi amaçladığını kaydetti.
Terör örgütü DEAŞ'ın, 3 Ağustos 2014 tarihinde Sincar'daki Ezidilere saldırmasını bahane eden PKK, bölgede varlık göstermeye ve yayılımcı bir politika izlemeye başlamıştı.
Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçlerin, 16 Ekim 2017 tarihinde düzenlediği askeri operasyon sonucu PKK'nın yanı sıra Peşmerge'nin yer aldığı Sincar, Bağdat yönetiminin kontrolüne geçmişti. Bu operasyon sonrası Sincar ilçesi ve çevresinde hakimiyet gösteren Peşmerge güçleri, bölgeden çekilmek zorunda kalmıştı.
Sincar ilçesinde hali hazırda, Irak ordusu, Haşdi Şabi, federal polis güçlerinin yanı sıra PKK'ya bağlı militanlar var.
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