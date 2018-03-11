S.Arabistan'da yolsuzluk soruşturmaları için özel daire

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, başsavcılıkta yolsuzluk davalarıyla ilgili özel daireler oluşturulmasını onayladı.
Başsavcılığın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan yazılı açıklamada, Kral Selman'ın yolsuzluk davalarında tahkikat yapmak ve iddiaları incelemek üzere özel daireler oluşturulmasını onayladığı, söz konusu dairelerin başsavcı ile doğrudan irtibat halinde olacağı belirtildi.
Suudi Arabistan'ın Şarkulevsat gazetesi de konuyla ilgili haberinde Başsavcı Şeyh Suud el-Muceb'in, "Karar, her şekliyle yolsuzlukla mücadele ve kamu malını koruma çerçevesinde alındı." ifadelerini aktardı.
Muceb karar çıkmadan önce söz konusu davalarla Kamu Hizmeti Suçları Dairesinin ilgilendiğini kaydetti.
YOLSUZLUK GÖZALTILARI
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından 4 Kasım 2017'de yayımlanan kraliyet kararnameleriyle Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu kurulması kararlaştırılmıştı. Söz konusu komisyon tutuklama, mal varlığına el koyma ve gerekli diğer işlemleri yapmakla yetkilendirilmiş, başkanlığına da Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman getirilmişti.
Komisyonun kurulmasının hemen ardından başlatılan "yolsuzluk soruşturmaları" çerçevesinde başta Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Mutab bin Abdullah ve milyarder iş adamı Prens Velid bin Talal olmak üzere çok sayıda prens, bakan ve iş adamı gözaltına alınmış, daha sonra bu kişilerin çoğu serbest bırakılmıştı.
Suudi Arabistan Başsavcılığı ocak ayı sonunda yaptığı açıklamada devlet hazinesine iade edilen tutarın 400 milyar riyal (yaklaşık 106 milyar dolar) değerinde olduğunu bildirmişti.
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