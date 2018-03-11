14:14, 11 Mart 2018 Pazar

Selanik Başkonsolosluğu yakınındaki polislere saldırı





Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu yakınındaki polis kulübesine düzenlenen saldırıda üç araç hasar gördü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Yunanistan'ın Selanik kentindeki Türkiye Başkonsolosluğu binasının yakınında bulunan polis kulübesine molotofkokteylli saldırı düzenlendi. Yunan polisine göre, gece geç saatlerde kimliği bilinmeyen kişiler tarafından atılan molotofkokteyli ve taşlar nedeniyle üç araç hasar gördü. Olayda yaralanan olmazken, alev alan araçlar itfaiye ekiplerince söndürüldü. Konsolosluk binası önündeki polis noktası daha önce de benzer saldırılara hedef olmuştu. Saldırının konsoloslukla ilgili olmadığı düşünülüyor.

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