Kenya kuraklığa karşı 1 milyon fidan dikecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kenya'da uzun süredir devam eden kuraklık nedeniyle su kaynaklarını korumak ve tahrip olan bitki örtüsünü yeniden canlandırmak amacıyla bir ayda 1 milyon fidan dikileceği bildirildi.
Kakamega eyalet Valisi Ferdinand Waititu, gazetecilere yaptığı açıklamada, son yıllarda ülkede yaşanan kuraklık ve kaçak ağaç kesimi yüzünden tahrip olan ormanları eski haline kavuşturmak ve su kaynaklarını korumak amacıyla sadece Kakamega eyaletinde 1 milyon fidan dikileceğini söyledi.
Waititu, nisan ortalarına doğru gerçekleştirilmesi planlanan proje kapsamında, eyaletteki kamu arazileri ve ormanların yanı sıra evlerin bahçelerine de fidan dikileceğini ve buralarda avokado gibi kuraklığa dayanıklı ağaçların olacağını ifade etti.
Vali Waititu,"Çiftçiler çevreyi korumak için çaba sarf etmeli ve daha fazla ağaç dikmeli, ne kadar çok ağaç dikilirse o kadar çok yağmur imkanı doğar." diye konuştu.
Kenya Kızılhaç Genel Sekreteri Abbas Guled, 22 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Kenya'daki kuraklığın gün geçtikçe kötüleştiğini belirterek ülke genelinde uzun süren kuraklık nedeniyle 3,4 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duyurmuştu.
Kenya yönetimi, kuraklık nedeniyle bir yıl önce ulusal felaket ilan etmişti.
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Kakamega eyaletindeki kuraklığa karşı bir ayda 1 milyon fidan dikileceği duyuruldu
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