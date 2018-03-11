Fransa'da aşırı sağ Ulusal Cephe'nin lideri değişmedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Fransa'da aşırı sağ görüşlü Ulusal Cephe (FN) partisinin başkanlığına Marine Le Pen yeniden seçildi.
FN'nin ülkenin kuzeyindeki Lille kentinde yapılan kongresinde parti tüzüğünde değişiklik ve genel başkan seçimi için delegeler oy kullandı.
Bin 500 delegenin katıldığı kongrede tek aday olan mevcut Genel Başkan Marine Le Pen yeniden seçildi.
Ayrıca parti iç tüzüğünde revizyona gidilerek, delegelerin beşte dördünün desteğiyle Onursal Genel Başkanlık dahil çok sayıda değişiklik kabul edildi.
Buna göre, daha önce parti üyeliği iptal edilen FN'nin kurucu başkanı Jean-Marie Le Pen'in Onursal Başkanlık payesi iptal edildi. FN'nin şimdiye kadar Merkez Komite olarak adlandırılan çekirdek kadrosunun Ulusal Konsey olarak değiştirildiği belirtilirken, oylama sonucu partinin bu en yetkili organına sırasıyla Louis Aliot, Steeve Briois, Nicolas Bay, David Rachline, Bruno Gollnisch, Julien Sanchez, Stéphane Ravier, Wallerand de Saint-Just, Sébastien Chenu ve Marie-Christine Arnautu seçildi.
1972'de FN'yi kuran baba Le Pen, 39 yıl başkanlık yaptıktan sonra 2011'de koltuğunu kızı Marine Le Pen'e devretmişti. Sonrasında baba ve kızı arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 2015'te parti üyeliğinden atılan baba Le Pen, 2011 yılından beri FN'nin onursal başkanıydı.
Dün başlayan ve bugün sona erecek kongrede parti isminde yapılacak bir değişikliğin oylamaya sunulacağı açıklanmıştı. İsim değişikliği ile ilgili kararın Genel Başkan Le Pen'in akşam saatlerinde yapacağı konuşmadan sonra duyurulacağı öğrenildi.
Bu arada parti kongresine, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen yıl ağustos ayında istifa eden Baş Stratejisti Steve Bannon da katılarak delegelere hitap etti. Trump ile çalışmaya başlamadan önce ABD’de Beyaz Amerikalıların çıkarlarını savunan, alternatif sağın önde gelen yayınlarından biri kabul edilen Breitbart News'İn başında olan Bannon, Trump'ın sağ kolu olarak biliniyordu.
Kerkük Valisi Sait, "Son günlerde güvenlik güçlerini hedef alan terör örgütü DEAŞ kalıntılarına yönelik arama operasyonu başlatıldı. Kurtarılan bölgelere göçmenlerin geri dönmesini engelleyen bu terör unsurlarının yok edilmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu
Al-Quds Televizyonu Pazarlama Müdürü Ebu Arca, "Bu çok açık bir taraftarlıktır. Facebook kendi ilkeleriyle çelişerek ve ifade özgürlüğüne darbe vurarak İsrail taraftarlığı yapmaktadır" dedi
Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin 2011'den bu yana lideri olan Marine Le Pen yeniden Genel Başkan seçildi
Kakamega eyaletindeki kuraklığa karşı bir ayda 1 milyon fidan dikileceği duyuruldu
Etiyopya'da Oromo Kurtuluş Cephesi örgütüne yönelik operasyonda 9 sivil öldü, 12 sivil yaralandı
Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu yakınındaki polis kulübesine düzenlenen saldırıda üç araç hasar gördü
Suudi Arabistan'da yolsuzluk davalarıyla ilgili özel daireler oluşturma kararı alındı
Musul İl Meclisi Başkanı Kiki, terör örgütü PKK'nın Sincar ilçesinden çıkması için kendilerine 10 gün süre tanıdıklarını söyledi
TSK ve ÖSO, terör örgütlerinden kurtardığı Afrin'in Cinderes beldesinde mayın temizleme çalışmalarına devam ediyor
Çin Devlet Başkanı Şi'nin süresiz görevde kalmasını sağlayacak değişiklik onaylandı
Katar, İsrail İçişleri Bakanı'na terör eylemlerine karışan veya İsrail devletinin güvenliğini ihlal eden fiillerde bulunan kişilerin daimi oturum izinlerini iptal etme yetkisi veren kanun tasarısının İsrail Parlamentosunda kabul edilmesini kınadı
Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın gelecek ay Peru ve Kolombiya'yı ziyaret edeceğini bildirdi
36 milyondan fazla kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede halk 107 sandalyeli Senato ve 171 sandalyeli Temsilciler Meclisinin yeni üyelerini belirlemek için oy kullanıyor
Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosluğunun ev sahipliği yaptığı "Yıllık Müslüman Liderler Toplantısına" Güney Kaliforniya’nın farklı şehirlerinden çok sayıda Müslüman lider katıldı
Hollanda'da Enschede kentinde, İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi üyeleri, cami yapılması planlanan alanın üzerine 23 haç dikti.