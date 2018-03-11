Güncelleme: 15:33, 11 Mart 2018 Pazar

"Facebook İsrail taraftarlığı yapıyor"

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un, Filistin davasına destek amacıyla kurulan hesapları ve bu yöndeki paylaşımları engellemesi büyük tepki çekiyor.

İsrail Adalet Bakanlığı ile 2016 yılında "Filistinlilere ait hesapların denetlenmesini" içeren bir anlaşma imzalayan Facebook yönetimi, 2017'den bu yana Filistinlilere ait yaklaşık 300 sayfa ve kişisel hesabı kapattı.

Facebook'un bu yöndeki engellemelerine maruz kalan son isimlerden biri Lübnan merkezli Al-Quds televizyonunun Pazarlama Müdürü Mazin Ebu Arca oldu.

AA muhabirine konuşan Ebu Arca, Facebook yönetiminin açıkça İsrail taraftarlığı yaptığını, Filistin davasına destek çıkan ve hiçbir şekilde hakaret, şiddet içermeyen paylaşımları bile engellediğini söyledi.

Hesabı geçici olarak kapatılan Ebu Arca, "Facebook, son olarak Cenin'de şehit düşen Ahmed Nasr Cerrar'ın hayatını anlatan kısa bir animasyon film videosu paylaştığım için 7 Mart'ta hesabıma 30 günlüğüne engel koydu." dedi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE DARBE

Bir animasyon film için hesabının askıya alınmasına şaşırdığını belirten Ebu Arca, "Bu çok açık bir taraftarlıktır. Facebook kendi ilkeleriyle çelişerek ve ifade özgürlüğüne darbe vurarak İsrail taraftarlığı yapmaktadır. Ben Filistinliyim ve bu toprakların evladıyım. Benim bu topraklarda siyonist işgalciler tarafından yapılan zulümleri dünyaya duyurma hakkım vardır." diye konuştu.

Ebu Arca, Facebook'un bazı hesapları marjinallik, sahte veya saldırgan içerikler nedeniyle kapattığını, ancak kendi hesabının bu çerçevede hiçbir gerekçe olmaksızın askıya alındığını ve bunun sadece İsrail yandaşlığı ile açıklanabileceğini vurguladı.

Facebook'ta 30 binden fazla takipçisi olduğunu aktaran Ebu Arca, "Benim hesabım Filistin davasına ilişkin haberler ve siyonist rejimin kutsal topraklarda işlediği suçları gözler önüne sermeye çalışan paylaşımlar yaptığım aktif bir hesaptı." ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin İsrail'e karşı ortaya koyduğu direnişe de dikkat çeken paylaşımlar yaptığını dile getiren Ebu Arca, Facebook yönetiminden daha önce birçok kez hesabının kapatılacağına dair uyarı aldığını kaydetti.

FİLİSTİN SÖZ KONUUS OLUNCA UYARILAR GELİYOR

Ebu Arca, Suriye'de yaşananlara dair paylaşımlar yaptığında bu yönde hiçbir uyarı gelmediğini, ancak konu Filistin olunca bu şekilde uyarılara maruz kaldığına dikkati çekti.

Mazin Ebu Arca, Facebook yönetiminin söz konusu paylaşımları sürdürmesi halinde hesabının tamamen kapatılacağı yönünde de kendisine uyarı gönderdiğini ifade etti.

Filistinli Gazetecilere Destek Komitesi tarafından geçen hafta Gazze'deki Birleşmiş Milletler merkezi önünde düzenlenen gösteride Facebook'un Filistinli hesap ve sayfaları engellemesi protesto edilmişti.

Filistinli gazetecilerle beraber gösteriye katılan Gazze Hükümet Basın Ofisi Müdürü Selame Maruf, yeni bir mücadele sahası olan Facebook'un hedef alınmasının sistemli ve kasıtlı bir eylem olduğunu söylemişti.