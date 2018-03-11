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Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu
Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

Örgütün mali yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında "ByLock" kullanıcılarının da olduğu 9 kişi yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İl Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün mali yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan haklarında gözaltı kararı çıkarılan, KHK ile kapatılan Eskişehir İşçiler Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği üyesi 9 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin bazılarının örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu bildirildi.



İlgili Konular Eskişehir bylock
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