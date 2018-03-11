16:23, 11 Mart 2018 Pazar

Erdoğan Bolu'dan seslendi: Yanlış komşu mal sahibi yaptı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Karaçayır Spor Salonu'nda düzenlenen 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, iktidara geldiklerinde attıkları her adımda, "Olmaz, yapamazsınız, başaramazsınız daha ileriye gidip haddinizi aşmayın." yönünde itirazlarla karşılaştıklarını hatırlattı.

IMF ile masaya oturduklarını ifade eden Erdoğan, "IMF'in bize dediği laf, 'Olmaz.' Ne olmaz? Sen paranı alıyor musun? Paranı al. Ama bizi yönetmeye kalkma. Türkiye'yi yönetecek birisi varsa o da benim. Sen sadece paranı al. Bunu Davos'ta da yaptık. 2013'te, 23, 5 milyar dolar borcumuz varken IMF'ye, bunu tamamen bitirdik ve ondan sonra da IMF bizden borç istedi. 5 milyar dolar borç istedi. Arkadaşlar sordu, 'Verelim mi?', 'Verin' dedim. Bugün borç alan yarın da emir alır. Ecdadımız öyle söyledi. Bunlar zaten o mantıkla çalışıyor." diye konuştu.

Merkez Bankasının döviz rezervinin 27,5 milyar dolardan 120 milyar dolara çıktığını, 36 milyar dolarlık ihracatın 160 milyar dolara ulaştığını anlatan Erdoğan, artık savunma sanayinde yüzde 60-65 yerli üretim yapıldığını anlattı. Erdoğan, şöyle konuştu:

"Artık bizi kapılarında silahlı, silahsız insansız hava aracı almak için müracaat ettiğimizde süründürenler, şimdi biz kendimiz üretiyoruz. Bizim artık silahlı, silahsız, insansız hava aracımız var. Hepsini biz kendimiz üretir hale geldik. Hani 'Olmaz' diyordunuz. Bak oldu işte. Yanlış komşular elhamdülillah bizi mülk sahibi yaptılar. Daha neler olacak neler. 'Olmaz' dedikleri ne varsa hepsini de hayata geçirdik. 'Yapamazsınız' dedikleri ne varsa, hepsini gerçekleştirdik. 'Başaramazsınız' dedikleri ne kadar mücadele varsa, hepsinin de içine adeta gözü kapalı daldık. 'Haddinizi aşmayın' diyenlere, hadlerini bildire bildire bugünlere geldik. Mesela Türkiye Marmaray Projesi'ne başladığında pek çokları dudak bükmüştü, 'Yapamazlar, edemezler...' Ne oldu, yaptık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondaki sloganlar üzerine, gençlere seslenerek, üniversitedeki arkadaşlarına yapılanları anlatmalarını istedi. Erdoğan, "Lise son sınıflarda olanlar oy kullanacak, anlatmalısınız ki bazıları yanlış yola gitmesin." dedi.

YENİ HAVALİMANI

Planı, hazırlığı ve projesi olmayan hiçbir işi, kimseyi kandırmak için ortaya çıkarmadıklarını belirten Erdoğan, inşası için düğmesine basılan işin ne zaman bitip hizmete gireceği taahhüdünü de en başından millete verdiklerini kaydetti. Bu anlayış ve kararlılıkla Marmaray'ı, Bolu Tüneli'ni, Avrasya Tüneli'ni ve daha nice dev projeyi bitirdiklerini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şimdi bak, dünyanın bir numaralı, bilemediniz ilk üç içinde olan en büyük havalimanını yapıyoruz. Bu yıl ilk etabını inşallah açacağız. Yıllık yolcu kapasitesi 90 milyon, 2023'te bu 150 milyona çıkacak. Bununla da kalmıyoruz. İstanbul'da Kanal İstanbul'u açıyoruz, ihalesi yapılıyor. Kanal İstanbul ile dünyaya en ileri teknolojide bir kanal yapıyoruz. Yapacağız, bize de bu yakışır. Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak böyle olur, lafla olmaz. Hele terör estirerek, terörize ederek, terör dayatmasıyla parlamentoya girerek bir yere varamazsınız. Onlarla kol kola girenler de bir yere varamaz.

Dün bize dudak bükerek bakan birileri, bugün Türkiye'nin bu işleri nasıl başardığına şaşıyorlar. Ziyaretimize gelen bütün liderler, 'Ya' diyor, 'Ben 5 sene önce geldiğimde, İstanbul, Ankara daha farklıydı, şimdi daha farklı. Bu kadar kısa zamanda bunları nasıl yaptınız?' Bakıyorsunuz bir başkası geliyor, '10 sene önce geldiğimde İstanbul başkaydı, bugün başka.' diyor. Daha çok şaşıracaklar. Kendilerini dev aynasında görüp Türkiye'yi hiçe sayanların, 2023 hedeflerimize ulaştığımızda herhalde dudakları uçuklayacaktır. Son zamanlarda yaşadığımız bir çok hadise, bir gereği adeta şamar gibi yüzümüze çarpıyor. Eğer bölgenizde ve dünyada söz sahibi olmak istiyorsanız, hiçbir konuda kimseye muhtaç olmayacaksınız. 'Nasıl olsa filanca yerde bunun hazırı var, öyleyse bizim uğraşmamıza gerek yok' anlayışı, bizi hürriyetimizden mahrum etmeye götürecek kadar tehlikeli bir yaklaşımdır. Çünkü her şeyden önce elin oğlu sana, bire yaptığını zaten ona satar. Bununla da kalmaz en kritik anda musluğu keser, ortada öylece kalıverirsin."

"BİZE ASELSAN'I KAZANDIRDI"

Erdoğan, savunma sanayi gibi kritik alanlarda bu durumun maliyetinin çok daha ağır olacağına, bunun daha önce Kıbrıs'ta yaşandığına işaret etti. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bir anda telsizler sustu. Buna susturma harekatı derler, susunca askerimiz telsiz muhaberatını yapamadı. O bize ASELSAN'ı kazandırdı. Biz geldik bu sefer kendi tesislerimizi kurduk. İnsansız hava araçları konusu da böyle oldu. Türkiye olarak bu araçların en iyisini yapan ülkelere gittik, ürünlerine talip olduk, 'Yok' dediler, vermediler. En sonunda birisini razı ettik. Avuç dolusu para ödeyerek 10 tane satın aldık. Her biri 30 milyon dolar. Şimdi biz onun çok çok altında bunu üretiyoruz. Bir de tamir, bakım, bu noktada, parça falan da vermiyor. En kritik anda vermiyor. Şimdi bunlar artık yapılıyor ve arıza, şu, bu olduğunda sıkıntımız yok. Bunlar aşıldı artık. Şu anda bu işi yapanlar, o genç mühendislerimiz şimdi arazide şu anda askerimizle yan yana, el ele, birlikte. İsrail gelir de senin askerinle beraber, böyle zor günde yan yana durur mu? Onun için kendine yeteceksin. Şimdi kendimize yetiyoruz. Aynı yöntemi diğer savunma sanayi ürünlerinde de kullanıyoruz. Yüksek teknolojiye dayalı üretimler öyle akşamdan sabaha mümkün değil. Bunları da uzun zaman da olsa Allah'ın izniyle yapacağız. Ona da çalışıyoruz, sabırlıyız. Her konuda, tasarımdan, araştırma, geliştirmesine, yazılımdan, donanımına, testinden, fiilen kullanımına kadar işin alfabesinden başlayarak bu işleri de başaracağız. Bu konudaki kararlılık dağları bile aştırır. Bunu da yapacağız."

Türkiye'nin elde ettiği her başarının dostlarının da yüzünü güldürdüğünü, çünkü bu tür ürünlere sahip ülkelerin tekel kurarak hem maddi hem siyasi olarak adeta herkese kök söktürdüğünü anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ise kullanım aşamasına getirilen her ürünü dostlarıyla paylaşıp, onların da hizmetine sunduğunu ifade etti.

Erdoğan, "Böylece küresel sistemin adaletsizlikleri karşısındaki tavrımızı sözde bırakmıyor, fiilen de hayata geçiriyoruz. Bugün geldiğimiz yer, her şeyden önce milletimizin başarısının ifadesidir. İnşallah 2019 seçimleriyle hem yeni yönetim sistemimizde hem de tazeleyeceğimiz mücadele azmimizde ülkemizin önünde bambaşka bir dönem açacağız." diye konuştu.