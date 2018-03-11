16:45, 11 Mart 2018 Pazar

Karayipler'deki DEAŞ tehdidi için toplantı düzenlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Latin Amerika'nın Trinidad ve Tobago (TT) ülkesinde artan DEAŞ taraftarları ile mücadele için devlet Başkanı Dr. Keith Rowley bir toplantı düzenledi.

16 Şubat'ta bu konu hakkında bir toplantı düzenleyen Başbakan, 13 Şubat karnavalı öncesi yayınlanan tehdit mesajı sonrası ülkede DEAŞ sorununun ciddi boyutlara ulaşacağını öne sürdü.

Rowley ülkesinden Irak ve Suriye'ye savaşmak için giden DEAŞ üyeleriyle ilgili, "Birçoğu Türkiye ve İngiltere'de yakalandı. Bazıları TT'ye iade edildi bazıları da yabancı ülkelerde gözaltında" dedi.

07 Mart'ta ülkesindeki dini liderler ile St. Ann Boys Scouts'da biraraya gelen başbakan ülkenin güvenliği için birlik mesajı verdi ve İslami cemaatlerin desteğinin umut verdiğini belirtti. Rowley ile dört saat görüşen 120'ye yakın lider arasında Cemaat el Müslimin grubu lideri Yasin Ebu Bekir de bulundu. Toplantıya, Başsavcı Faris El-Rawi, Ulusal Güvenlik Bakanı Edmund Dillon ve Polis Komiseri Stephen Williams'ın da katıldı. Kendilerinin DEAŞ sempatizanı olarak etiketlenmesini istemeyen grup liderleri hükümete çözüm için öneri dilekçeleri sundu.

Diplomasi Merkezi'ndeki toplantı sonrası gazetecilere konuşan Yasin El Bekir, "Başbakanın, herkesin fikirlerini özgürce dile getirmesini sağlaması ve diyaloğa devam etmeyi planlamasını takdir ettiğini" söyleyerek "Bu toplantı son değil" dedi.

Başbakan'ın karnaval öncesi yapılan tehdit sonrası 15 kişiyi gözaltına aldırdığını ve serbest bırakmadan önce 6 gün gözaltında bulundurduğunu söyleyen Ebu Bekir, “Vatandaşların haklarını ihlal etmeden önce bilgileri doğrulamanız gerekir… her iki durumda da kanıtlar üretmedi.” diyerek tepkisini gösterdi.

Toplantıdan ilk çıkan Tobago'daki Müslüman topluluğun yöneticisi Kameal Ali, sakin ve umut duygusu duyduğunu söyledi. Ali, “Başbakan bize Hükümetin Müslüman karşıtı olmadığına ve Anayasamızda yer alan dinimizi uygulama özgürlüğüne sahip olduğumuz konusunda güvence verdi” dedi.

ABD Güney Komutanlığı Komutanı Kurt W.Tidd 05 Mart 2018 Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ada ülkesinde tahmini 100'den fazla kişinin DEAŞ'a katıldığını açıkladı. Tidd Pentagon'da gazetecilere verdiği demeçte, radikal militanların ülkede kök salmaya başlamasının endişe verici olduğunu belirterek, "Trindad ve Tobago ülkesi endişe içinde Biz de bölgeye dikkat etmeliyiz" dedi.

8 Şubat 2018’de Trinidad ve Tobago’da, 13 Şubat gecesi düzenlenecek olan karnavala yönelik saldırı hazırlığı içerisinde olan bir IŞİD (DEAŞ) grubu yakalanmıştı.

Trinidad ve Tobago, İngiliz sömürgeciliği döneminde buraya yerleşen Hintli ve Afrika kökenli Müslümanların çoğunluklu olduğu bir ülke.

Karayipler’deki bu adanın Amerika kıtasından DEAŞ'a en fazla katılım yapan ülkesi olduğu öne sürülüyor.

Ebu Saad el-Trinidadi lakaplı Shane Crawford geçen yıl IŞİD’e ait Dabiq adlı dergide bir operasyon hazırlandığını duyurmuştu.

1990 Temmuz’unda Cemaat el-Müslimin üyeleri Trinidad ve Tobago’da yönetimi ele geçirmeye çalışmıştı. Cemaatin lideri Yasin Ebu Bekir dış ülkelerdeki birçok dini cemaat ile dirsek teması güçlü olarak biliniyor.

Ehli Sünnet Cemaatler Birliği ve Trinidad Müslüman Ligi ülkede etkin İslami gruplardan.

Trinidad ve Tobago

Güney Amerika'nın kuzey kısmında Karayib Denizi içinde ve Venezuela kıyıları açıklarında iki adadan oluşan Trinidad ve Tobago'da 81 bin Müslüman yaşıyor ve ve ülke nüfusunun dü yüzde 6,5’unu oluşturuyorlar. Trinidad ve Tobago Müslümanlarının yüzde 95'e yakını Güney Asyalı, kalanı ise Arap ve siyahi. Bu ülkedeki Müslümanlar devlet kademelerinde de çeşitli mevkilere gelmiş durumdalar.

Bu ülkede İslâm'ın Güçlendirilmesi Cemiyeti, Ehli Sünnet ve'l-Cemaat Cemiyeti, Trinidad Müslümanları Birliği gibi İslâmi örgütler de mevcut. Ülkede faaliyet yürüten bazı İslâmi örgütler, İslâmi Örgütler Birliği adında bir birlik oluşturdular. Bütün bu örgütler konferanslar, sempozyumlar ve kamplar düzenlemek, İslâmi kitaplar yayınlamak, kurslar ve okullar açmak suretiyle ülke Müslümanlarını bilgilendirmeye çalışıyorlar. Bütün bu işlerin düzenlenmesinde ortak bir organizasyon ve işbirliğinin olması amacıyla da İslâmi Organizasyon Yüksek Meclisi adında bir meclis oluşturuldu. Bu meclis Güney Amerika ülkelerinde faaliyet yürüten bütün İslâmi teşkilatlar arasında işbirliği ve ortak organizasyon sağlama çabası içinde. Trinidad ve Tobago'da çok sayıda cami ve mescit bulunuyor.