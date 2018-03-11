Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:21, 11 Mart 2018 Pazar
Avrupa
17:43, 11 Mart 2018 Pazar

  • Paylaş
Berlin İçişleri Bakanı'ndan yanan camiye ziyaret
Berlin İçişleri Bakanı'ndan yanan camiye ziyaret

Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Geisel, kundaklanan Koca Sinan Camisi'ni ziyaret etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya'nın Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Andreas Geisel, başkent Berlin'in Reinickendorf ilçesinde kundaklanan Koca Sinan Camisi'ni ziyaret etti.

Cami derneği yönetimine ve burada bulunan Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik'e geçmiş olsun dileğinde bulunan Geisel, yetkililerden camide meydana gelen hasara ilişkin bilgi aldı.

Ardından incelemelerde bulunan Andreas Geisel, yaptığı açıklamada, dayanışma göstermek için burada olduğunu söyledi.

Polisin olayı her yönüyle incelediğini belirten Geisel, "İbadethanelere saldırmanın ve ateşe vermenin iyi bir fikir olmadığını söylemek istiyorum. Bununla nefret daha da artar. Böyle saldırılar insan hayatını tehlikeye sokar." ifadelerini kullandı.

Barış içinde yaşama ve itidalli olma çağrısında bulunan Andreas Geisel, "Berlin polisi ibadethaneleri korumak ve failleri bulmak için her şeyi yapacak." şeklinde konuştu.

Başkonsolos Çelik de faillerin bulunup yargı önüne çıkarılacağı konusunda Alman tarafına güvendiklerini dile getirerek, Türk vatandaşlarına da provokasyonlara gelmemeleri yönünde çağrıda bulundu.

Terör örgütü PKK yandaşlarının internet üzerinden bu haftadan itibaren Almanya genelinde saldırılar yapacağını duyurduğunu belirten Çelik, "Ben Türk halkına çağrı yapıyorum; Bu Alman polisinin konusu. Türkiye Cumhuriyeti ve Başkonsolosluk olarak onların işini en iyi ölçüde yapacağına güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Cami önünde toplanan vatandaşlardan bazıları ise Bakan Geisel'e, Alman polisinin artık PKK terör örgütü yandaşlarına karşı harekete geçmesi taleplerini iletti.

 



İlgili Konular Almanya cami saldırısı
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
Esed ve destekçileri Doğu Guta'yı ikiye böldü
Esed ve destekçileri Doğu Guta'yı ikiye böldü

Suriye'de Esed rejimi ve destekçileri, abluka altındaki Doğu Guta'da başlattığı kara operasyonu ile bölgeyi ikiye ayırırken, rejim ve Rus güçlerinin hava saldırılarında 17 sivil hayatını kaybetti.
İngiltere'de 3 Nisan'da quot Bir Müslüman'ı Cezalandır quot akımı
İngiltere'de 3 Nisan'da "Bir Müslüman'ı Cezalandır" akımı

Çeşitli kentlerde dağıtılan ve halkı Müslümanlara karşı şiddete çağıran mektupla ilgili inceleme başlatıldı. “Bir Müslüman'ı Cezalandır” başlıklı mektupta, sözlü saldırıdan cami bombalamaya veya kundaklamaya kadar bir dizi saldırı seçeneği sıralanıyor
Berlin İçişleri Bakanı'ndan yanan camiye ziyaret
Berlin İçişleri Bakanı'ndan yanan camiye ziyaret

Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Geisel, kundaklanan Koca Sinan Camisi'ni ziyaret etti
Srebrenitsalılardan Dodik'e altın plaket verilmesine tepki
Srebrenitsalılardan, Dodik'e altın plaket verilmesine tepki

Srebrenitsalı anneler, Sırp başkan Dodik'e Srebrenitsa Belediyesine yaptığı katkılar dolayısıyla altın plaket verilmesini kınadı
Karayipler'deki DEAŞ tehdidi için toplantı düzenlendi
Karayipler'deki DEAŞ tehdidi için toplantı düzenlendi

Büyük Okyanus'ta bir ada devleti olan Trinidad ve Tobago'da DEAŞ'ın kök salmaması için dini liderlerle bir toplantı düzenlendi.
Kerkük'te DEAŞ artıklarını temizleme operasyonu
Kerkük'te DEAŞ artıklarını temizleme operasyonu

Kerkük Valisi Sait, "Son günlerde güvenlik güçlerini hedef alan terör örgütü DEAŞ kalıntılarına yönelik arama operasyonu başlatıldı. Kurtarılan bölgelere göçmenlerin geri dönmesini engelleyen bu terör unsurlarının yok edilmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu
quot Facebook İsrail taraftarlığı yapıyor quot
"Facebook İsrail taraftarlığı yapıyor"

Al-Quds Televizyonu Pazarlama Müdürü Ebu Arca, "Bu çok açık bir taraftarlıktır. Facebook kendi ilkeleriyle çelişerek ve ifade özgürlüğüne darbe vurarak İsrail taraftarlığı yapmaktadır" dedi
Fransa'da aşırı sağ Ulusal Cephe'nin lideri değişmedi
Fransa'da aşırı sağ Ulusal Cephe'nin lideri değişmedi

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin 2011'den bu yana lideri olan Marine Le Pen yeniden Genel Başkan seçildi
Kenya kuraklığa karşı 1 milyon fidan dikecek
Kenya kuraklığa karşı 1 milyon fidan dikecek

Kakamega eyaletindeki kuraklığa karşı bir ayda 1 milyon fidan dikileceği duyuruldu
Etiyopya ordusu yanlışlıkla 9 sivili öldürdü
Etiyopya ordusu “yanlışlıkla” 9 sivili öldürdü

Etiyopya'da Oromo Kurtuluş Cephesi örgütüne yönelik operasyonda 9 sivil öldü, 12 sivil yaralandı
Selanik Başkonsolosluğu yakınındaki polislere saldırı
Selanik Başkonsolosluğu yakınındaki polislere saldırı

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu yakınındaki polis kulübesine düzenlenen saldırıda üç araç hasar gördü
S Arabistan'da yolsuzluk soruşturmaları için özel daire
S.Arabistan'da yolsuzluk soruşturmaları için özel daire

Suudi Arabistan'da yolsuzluk davalarıyla ilgili özel daireler oluşturma kararı alındı
Musul'da PKK'ya 10 gün süre tanındı
Musul'da, PKK'ya 10 gün süre tanındı

Musul İl Meclisi Başkanı Kiki, terör örgütü PKK'nın Sincar ilçesinden çıkması için kendilerine 10 gün süre tanıdıklarını söyledi
Cinderes YPG PKK'nın mayınlarından temizleniyor
Cinderes, YPG/PKK'nın mayınlarından temizleniyor

TSK ve ÖSO, terör örgütlerinden kurtardığı Afrin'in Cinderes beldesinde mayın temizleme çalışmalarına devam ediyor
Çin Devlet Başkanı süresiz görevde kalabilecek
Çin Devlet Başkanı süresiz görevde kalabilecek

Çin Devlet Başkanı Şi'nin süresiz görevde kalmasını sağlayacak değişiklik onaylandı
Almanya'da camiye saldırı
Almanya'da camiye saldırı

Berlin'de DİTİB'e bağlı Koca Sinan Camisi kundaklandı

Haberler

Almanya'da camiye saldırı
Almanya'da camiye saldırı

Almanya'da cami saldırganı yakalandı
Almanya'da cami saldırganı yakalandı

Almanya'da yine cami saldırısı
Almanya'da yine cami saldırısı

Almanya'da cami kermesinde iki kadın kurşunla yaralandı
Almanya'da cami kermesinde iki kadın kurşunla yaralandı

Almanya'da yine cami saldırısı
Almanya'da yine cami saldırısı

Almanya'da yine cami kundaklandı
Almanya'da yine cami kundaklandı

Almanya'da camiye molotofkokteylli saldırı
Almanya'da camiye molotofkokteylli saldırı

Almanya'da camiye çirkin saldırı
Almanya'da camiye çirkin saldırı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 