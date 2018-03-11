Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:20, 11 Mart 2018 Pazar
Avrupa
18:22, 11 Mart 2018 Pazar

  • Paylaş
İngiltere'de 3 Nisan'da "Bir Müslüman'ı Cezalandır" akımı
İngiltere'de 3 Nisan'da

Çeşitli kentlerde dağıtılan ve halkı Müslümanlara karşı şiddete çağıran mektupla ilgili inceleme başlatıldı. “Bir Müslüman'ı Cezalandır” başlıklı mektupta, sözlü saldırıdan cami bombalamaya veya kundaklamaya kadar bir dizi saldırı seçeneği sıralanıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İngiltere’de terörle mücadele polisi, çeşitli kentlerde dağıtılan ve halkı Müslümanlara karşı şiddete çağıran mektupla ilgili inceleme başlattı.

İngiliz terörle mücadele polisinden yapılan açıklamada, ülke çapında halkı Müslümanlara karşı şiddete çağıran mektup ile ilgili araştırma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, mektuba muhatap olan kişilerin yerel polis ile temasa geçmesi istendi.

“Bir Müslüman'ı Cezalandır” başlıklı mektupta Müslümanlar “tehdit” olarak gösterilirken, 3 Nisan tarihinde “beyaz çoğunluk", bir Müslüman'a zarar vermeye davet ediliyor.

SALDIRI SEÇENEKLERİ LİSTESİ

Müslümanlara verilecek zararların puanlandırıldığı bir listenin de yer aldığı mektupta, sözlü saldırıdan bir cami bombalamaya veya kundaklamaya kadar bir dizi saldırı seçeneği sıralanıyor. 10 ile 500 puan arasında "ödül" verilen saldırı seçenekleri arasında bir Müslüman kadının başörtüsünü açmak, dövmek, asit atmak ve herhangi bir silahla öldürmek de yer alıyor.

İngiltere’de Müslümanlara yönelik saldırıları takip eden "Tell Mama" grubu, mektubun, Bradford, Leicester, Londra, Cardiff ve Sheffield kentlerinde muhtelif adreslere gönderildiğini açıkladı.

Mektupla ilgili, kendilerine onlarca ihbarın ulaştığını belirten Tell Mama, ülkedeki Müslümanları sakin ama müteyakkız olmaya ve benzer olayları yetkililere ihbar etmeye çağırdı.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta Müslümanlara yönelik İslamofobik saldırıları "Tell Mama" isimli grup kayıt altına alıyor. Britanya Polis Şefleri Birliği (ACPO) ve ülke genelindeki tüm emniyet birimleriyle ortak çalışan Tell Mama, hükümet tarafından 2012 yılında kurulmuştu.

Birleşik Krallık'ta yaklaşık 2 milyon 800 bin Müslüman yaşıyor. Bunlar nüfusun yüzde 4,4'ünü oluşturuyor.

AŞIRI SAĞCI LİDERLERE HAPİS CEZASI

İngiltere'de İslam karşıtı aşırı sağcı "Britain First" (Önce Britanya) adlı grubun lideri Paul Golding, geçen hafta nefret suçundan 6 ay, yardımcısı Jayda Fransen de 9 ay hapis cezası almıştı.

Yaklaşık 6 bin üyeli Önce Britanya grubu, 2010'da Müslüman ve göçmen karşıtı görüşleriyle bilinen İngiliz Ulusal Partisinin (BNP) eski üyeleri tarafından kurulmuştu.

İngiliz parlamentosunda geçen yıl kasım ayında aşırı sağ ile ilgili yapılan oturumda bazı milletvekilleri, Önce Britanya’nın terör listesine alınmasını istemişti.

İçişleri Bakanı Amber Rudd, listenin sürekli gözden geçirildiğini ve kriterlere uyan başka örgütlerin de listeye girebileceğini kaydetmişti.

Önceki yıl haziran ayında uğradığı saldırıda hayatını kaybeden İşçi Partili kadın milletvekili Jo Cox'un katili Thomas Mair'in, saldırı sırasında defalarca "Önce Britanya" diye bağırdığı iddia edilmişti.

İngiltere’de "Ulusal Eylem" (National Action) adlı bir aşırı sağcı örgüt, önceki yıl terör listesine alınmıştı.

Örgüte yönelik geçen yıl yapılan operasyonlarda aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı bazı kişiler gözaltına alınmıştı. Örgüt üyelerinin "terör eylemine hazırlık ve terör eylemini tahrik" suçlamasıyla yargılanmasına devam ediliyor.

Ulusal Eylem örgütünün de Jo Cox’un katili Mair ile bağlantılı olduğu tespit edilmişti.

Ömür boyu hapse mahkum edilen Mair, ilk duruşmada adını soran hakime "Hainlere ölüm, Britanya'ya özgürlük" sözleriyle yanıt vermişti. Bu sözler, “Ulusal Eylem” örgütün sloganları arasında yer alıyor.



İlgili Konular İngiltere müslüman saldırı
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
Esed ve destekçileri Doğu Guta'yı ikiye böldü
Esed ve destekçileri Doğu Guta'yı ikiye böldü

Suriye'de Esed rejimi ve destekçileri, abluka altındaki Doğu Guta'da başlattığı kara operasyonu ile bölgeyi ikiye ayırırken, rejim ve Rus güçlerinin hava saldırılarında 17 sivil hayatını kaybetti.
İngiltere'de 3 Nisan'da quot Bir Müslüman'ı Cezalandır quot akımı
İngiltere'de 3 Nisan'da "Bir Müslüman'ı Cezalandır" akımı

Çeşitli kentlerde dağıtılan ve halkı Müslümanlara karşı şiddete çağıran mektupla ilgili inceleme başlatıldı. “Bir Müslüman'ı Cezalandır” başlıklı mektupta, sözlü saldırıdan cami bombalamaya veya kundaklamaya kadar bir dizi saldırı seçeneği sıralanıyor
Berlin İçişleri Bakanı'ndan yanan camiye ziyaret
Berlin İçişleri Bakanı'ndan yanan camiye ziyaret

Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Geisel, kundaklanan Koca Sinan Camisi'ni ziyaret etti
Srebrenitsalılardan Dodik'e altın plaket verilmesine tepki
Srebrenitsalılardan, Dodik'e altın plaket verilmesine tepki

Srebrenitsalı anneler, Sırp başkan Dodik'e Srebrenitsa Belediyesine yaptığı katkılar dolayısıyla altın plaket verilmesini kınadı
Karayipler'deki DEAŞ tehdidi için toplantı düzenlendi
Karayipler'deki DEAŞ tehdidi için toplantı düzenlendi

Büyük Okyanus'ta bir ada devleti olan Trinidad ve Tobago'da DEAŞ'ın kök salmaması için dini liderlerle bir toplantı düzenlendi.
Kerkük'te DEAŞ artıklarını temizleme operasyonu
Kerkük'te DEAŞ artıklarını temizleme operasyonu

Kerkük Valisi Sait, "Son günlerde güvenlik güçlerini hedef alan terör örgütü DEAŞ kalıntılarına yönelik arama operasyonu başlatıldı. Kurtarılan bölgelere göçmenlerin geri dönmesini engelleyen bu terör unsurlarının yok edilmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu
quot Facebook İsrail taraftarlığı yapıyor quot
"Facebook İsrail taraftarlığı yapıyor"

Al-Quds Televizyonu Pazarlama Müdürü Ebu Arca, "Bu çok açık bir taraftarlıktır. Facebook kendi ilkeleriyle çelişerek ve ifade özgürlüğüne darbe vurarak İsrail taraftarlığı yapmaktadır" dedi
Fransa'da aşırı sağ Ulusal Cephe'nin lideri değişmedi
Fransa'da aşırı sağ Ulusal Cephe'nin lideri değişmedi

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin 2011'den bu yana lideri olan Marine Le Pen yeniden Genel Başkan seçildi
Kenya kuraklığa karşı 1 milyon fidan dikecek
Kenya kuraklığa karşı 1 milyon fidan dikecek

Kakamega eyaletindeki kuraklığa karşı bir ayda 1 milyon fidan dikileceği duyuruldu
Etiyopya ordusu yanlışlıkla 9 sivili öldürdü
Etiyopya ordusu “yanlışlıkla” 9 sivili öldürdü

Etiyopya'da Oromo Kurtuluş Cephesi örgütüne yönelik operasyonda 9 sivil öldü, 12 sivil yaralandı
Selanik Başkonsolosluğu yakınındaki polislere saldırı
Selanik Başkonsolosluğu yakınındaki polislere saldırı

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu yakınındaki polis kulübesine düzenlenen saldırıda üç araç hasar gördü
S Arabistan'da yolsuzluk soruşturmaları için özel daire
S.Arabistan'da yolsuzluk soruşturmaları için özel daire

Suudi Arabistan'da yolsuzluk davalarıyla ilgili özel daireler oluşturma kararı alındı
Musul'da PKK'ya 10 gün süre tanındı
Musul'da, PKK'ya 10 gün süre tanındı

Musul İl Meclisi Başkanı Kiki, terör örgütü PKK'nın Sincar ilçesinden çıkması için kendilerine 10 gün süre tanıdıklarını söyledi
Cinderes YPG PKK'nın mayınlarından temizleniyor
Cinderes, YPG/PKK'nın mayınlarından temizleniyor

TSK ve ÖSO, terör örgütlerinden kurtardığı Afrin'in Cinderes beldesinde mayın temizleme çalışmalarına devam ediyor
Çin Devlet Başkanı süresiz görevde kalabilecek
Çin Devlet Başkanı süresiz görevde kalabilecek

Çin Devlet Başkanı Şi'nin süresiz görevde kalmasını sağlayacak değişiklik onaylandı
Almanya'da camiye saldırı
Almanya'da camiye saldırı

Berlin'de DİTİB'e bağlı Koca Sinan Camisi kundaklandı

Haberler

Londra'da tesettürlü kadına saldırı
Londra'da tesettürlü kadına saldırı

Londra'da Müslüman öğrenciye saldırı iddiası
Londra'da Müslüman öğrenciye saldırı iddiası

KFC'de başörtülü işçiye ırkçı saldırı | VIDEO
KFC'de başörtülü işçiye ırkçı saldırı VIDEO

İngiltere'de aşırı sağın tehlikeli yükselişi
İngiltere'de aşırı sağın tehlikeli yükselişi

İngiltere'de öldürülen müslüman ögrenci defnedildi
İngiltere'de öldürülen müslüman ögrenci defnedildi

İngiltere'deki tesettürlü cinayetinde İslamofobi şüphesi
İngiltere'deki tesettürlü cinayetinde İslamofobi şüphesi

İngiltere'de askeri öldüren kişiye ömür boyu hapis
İngiltere'de askeri öldüren kişiye ömür boyu hapis

İngiltere'de İslamofobi'de patlama
İngiltere'de İslamofobi'de patlama






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 