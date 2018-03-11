İngiltere'de 3 Nisan'da

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İngiltere’de terörle mücadele polisi, çeşitli kentlerde dağıtılan ve halkı Müslümanlara karşı şiddete çağıran mektupla ilgili inceleme başlattı.
İngiliz terörle mücadele polisinden yapılan açıklamada, ülke çapında halkı Müslümanlara karşı şiddete çağıran mektup ile ilgili araştırma başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, mektuba muhatap olan kişilerin yerel polis ile temasa geçmesi istendi.
“Bir Müslüman'ı Cezalandır” başlıklı mektupta Müslümanlar “tehdit” olarak gösterilirken, 3 Nisan tarihinde “beyaz çoğunluk", bir Müslüman'a zarar vermeye davet ediliyor.
SALDIRI SEÇENEKLERİ LİSTESİ
Müslümanlara verilecek zararların puanlandırıldığı bir listenin de yer aldığı mektupta, sözlü saldırıdan bir cami bombalamaya veya kundaklamaya kadar bir dizi saldırı seçeneği sıralanıyor. 10 ile 500 puan arasında "ödül" verilen saldırı seçenekleri arasında bir Müslüman kadının başörtüsünü açmak, dövmek, asit atmak ve herhangi bir silahla öldürmek de yer alıyor.
İngiltere’de Müslümanlara yönelik saldırıları takip eden "Tell Mama" grubu, mektubun, Bradford, Leicester, Londra, Cardiff ve Sheffield kentlerinde muhtelif adreslere gönderildiğini açıkladı.
Mektupla ilgili, kendilerine onlarca ihbarın ulaştığını belirten Tell Mama, ülkedeki Müslümanları sakin ama müteyakkız olmaya ve benzer olayları yetkililere ihbar etmeye çağırdı.
İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta Müslümanlara yönelik İslamofobik saldırıları "Tell Mama" isimli grup kayıt altına alıyor. Britanya Polis Şefleri Birliği (ACPO) ve ülke genelindeki tüm emniyet birimleriyle ortak çalışan Tell Mama, hükümet tarafından 2012 yılında kurulmuştu.
Birleşik Krallık'ta yaklaşık 2 milyon 800 bin Müslüman yaşıyor. Bunlar nüfusun yüzde 4,4'ünü oluşturuyor.
AŞIRI SAĞCI LİDERLERE HAPİS CEZASI
İngiltere'de İslam karşıtı aşırı sağcı "Britain First" (Önce Britanya) adlı grubun lideri Paul Golding, geçen hafta nefret suçundan 6 ay, yardımcısı Jayda Fransen de 9 ay hapis cezası almıştı.
Yaklaşık 6 bin üyeli Önce Britanya grubu, 2010'da Müslüman ve göçmen karşıtı görüşleriyle bilinen İngiliz Ulusal Partisinin (BNP) eski üyeleri tarafından kurulmuştu.
İngiliz parlamentosunda geçen yıl kasım ayında aşırı sağ ile ilgili yapılan oturumda bazı milletvekilleri, Önce Britanya’nın terör listesine alınmasını istemişti.
İçişleri Bakanı Amber Rudd, listenin sürekli gözden geçirildiğini ve kriterlere uyan başka örgütlerin de listeye girebileceğini kaydetmişti.
Önceki yıl haziran ayında uğradığı saldırıda hayatını kaybeden İşçi Partili kadın milletvekili Jo Cox'un katili Thomas Mair'in, saldırı sırasında defalarca "Önce Britanya" diye bağırdığı iddia edilmişti.
İngiltere’de "Ulusal Eylem" (National Action) adlı bir aşırı sağcı örgüt, önceki yıl terör listesine alınmıştı.
Örgüte yönelik geçen yıl yapılan operasyonlarda aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı bazı kişiler gözaltına alınmıştı. Örgüt üyelerinin "terör eylemine hazırlık ve terör eylemini tahrik" suçlamasıyla yargılanmasına devam ediliyor.
Ulusal Eylem örgütünün de Jo Cox’un katili Mair ile bağlantılı olduğu tespit edilmişti.
Ömür boyu hapse mahkum edilen Mair, ilk duruşmada adını soran hakime "Hainlere ölüm, Britanya'ya özgürlük" sözleriyle yanıt vermişti. Bu sözler, “Ulusal Eylem” örgütün sloganları arasında yer alıyor.
Suriye'de Esed rejimi ve destekçileri, abluka altındaki Doğu Guta'da başlattığı kara operasyonu ile bölgeyi ikiye ayırırken, rejim ve Rus güçlerinin hava saldırılarında 17 sivil hayatını kaybetti.
Çeşitli kentlerde dağıtılan ve halkı Müslümanlara karşı şiddete çağıran mektupla ilgili inceleme başlatıldı. “Bir Müslüman'ı Cezalandır” başlıklı mektupta, sözlü saldırıdan cami bombalamaya veya kundaklamaya kadar bir dizi saldırı seçeneği sıralanıyor
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