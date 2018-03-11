18:42, 11 Mart 2018 Pazar

Özel Türk jeti İran'da düştü, 11 ölü





Türkiye'ye ait özel bir uçak İran hava sahasında düştü. Uçakta bulunanlardan 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Birleşik Arap Emirliği'nden, İstanbul'a giderken, İran'ın Çarmahali Bahtiyarı eyaletinin merkezi Şehr-i Kürd bölgesinde radardan kaybolan uçağın düştüğü bildirildi. İran devlet kanalının iddiasına göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika şehrinden İstanbul istikametine giden bir Türk uçağı İran'ın güneybatısında düştü. Uçakta bulunanlardan 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Uçaktaki yolcuların bekarlığa veda partisinden dönen Hüseyin Başaran'ın kızı Mine Başaran ve 7 kız arkadaşı olduğu öğrenildi. İran'ın Tasnim haber ajansı, uçağın özel jet olduğunu bildirdi. Reuters’ın İran devlet televizyonuna dayandırdığı haberde, Türkiye’ye ait bir uçağın İran’ın güneybatısında düştüğü belirtildi. İran devlet televizyonu, haberi bir havacılık yetkilisine dayandırdı. The Associated Press haberi son dakika olarak yayınladı. İran'ın resmi ajansı IRNA'ya açıklama yapan Kiyar ilçesi Kriz Masası Müdürü Kademali Merdani, Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan ve İstanbul'a giden özel Türk uçağının ülkenin güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Kiyar ilçesinde düştüğünü ve uçaktaki 3'ü mürettebat 11 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Merdani, olay yerine arama ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini de kaydetti. Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada düşen özel jetin Başaran Holding'e ait olduğu açıklandı. Tasnim Haber Ajansı düşen uçaktan ilk görüntüler olduğu iddiasıyla bu kareyi paylaştı.

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