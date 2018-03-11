Güncelleme: 20:42, 11 Mart 2018 Pazar

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'nin ülkeye dönmesi talepleri

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yemenli Devlet Bakanı Salah Sayyadi, "Tüm Yemenliler Cumhurbaşkanı Hadi'nin ülkeye dönmesi için dışarı çıkmalı ve gösteriler düzenlemeli" ifadesini kullandı.

Sayyadi, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin ülkeye dönmemesi durumunun tarihi bir felakete yol açabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Hadi'nin dönüşü için halktan gösteri düzenlemesini isteyen Sayyadi, "Tüm Yemenliler Cumhurbaşkanı Hadi'nin ülkeye dönmesi için dışarı çıkmalı ve gösteriler düzenlemelidir" görüşünü paylaştı.

Sayyadi, herkesin İran'ın ülkedeki milislerine karşı zafer kazanması ve darbenin son bulması için elinden geleni yapması gerektiğini vurguladı.

Arap dünyasındaki bazı medya kuruluşları ve Yemenli aktivistler Cumhurbaşkanı Hadi'nin Suudi Arabistan'da kendi isteğiyle kalmadığını, Suud tarafından orada zorunlu ikamette tutulduğunu ifade ediyor.

Cumhurbaşkanı Hadi, Mart 2015'te Husilerin geçici Başkent Aden'i ele geçirme ihtimalinden dolayı Suudi Arabistan'a gitmişti.

Hadi'nin Suudi Arabistan'da kaldığı süreçte çeşitli yurt dışı ziyaretlerinin ardından dönüşünün Yemen'e değil Suudi Arabistan'a olması ve ülkeye dönüşüne ilişkin henüz takvimin ilan edilmemesi Yemen'de birçok kesimi endişelendiriyor.