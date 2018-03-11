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Doğu Guta'da son 3 haftada 925 sivil hayatını kaybetti
Doğu Guta'da son 3 haftada 925 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de Esed rejimi ve destekçileri, abluka altındaki Doğu Guta'da başlattığı kara operasyonu ile bölgeyi ikiye ayırırken, Doğu Guta'da bugünkü saldırılarla birlikte son 3 haftada ölen sivillerin sayısının 925'e yükseldiği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'de Esed rejimi ve destekçileri, 3 Mart'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ateşkes kararına uymayarak Rusya'nın hava desteğiyle Doğu Guta'ya kara harekatı başlatmıştı.

DOĞU GUTA İKİYE BÖLÜNDÜ

Doğudan batıya doğru ilerleyen rejim güçleri, Doğu Guta'nın iki yakasını birleştiren, son belde olan Medyere'yi ele geçirerek Haresta ilçesine ulaştı. Böylece rejim, Doğu Guta'yı ikiye bölmüş oldu.

Öte yandan rejim güçleri ve destekçileri, BMGK ve Rusya'nın ateşkes kararlarına rağmen sivil yerleşim yerlerine saldırılarını sürdürdü.

SALDIRILARDA 17 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinen bilgiye göre rejim ve Rus güçleri, sabah saatlerinden itibaren Arbin, Zamelka, Sakba, Cisrin, Ayn Terma ve Duma'daki sivil yerleşimlere yoğun hava saldırıları düzenledi.

Saldırılar sonucu Arbin'de 9, Sakba'da 3, Cisrin'de 1, Zemelka'da 3 ve Ayn Terma'da ise 1 sivil yaşamını yitirdi.

Çok sayıda yaralı, Sivil Savunma ekipleri tarafından bölgedeki sağlık noktalarında tedavi altına alındı.

Devam eden bombardımanlar sonucu ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

SON 3 HAFTADA 925 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Sivil Savunma verilerine göre, rejim güçleri ve destekçilerinin, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'ya 19 Şubat-10 Mart döneminde düzenlediği hava ve kara saldırılarda 892 sivil hayatını kaybetti.

Doğu Guta'da bugünkü saldırılarla birlikte son 3 haftada ölen sivillerin sayısı 925'e yükseldi.



İlgili Konular Suriye esed Doğu Guta BMGK
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