Suriye sınırına askeri sevkiyat

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderilen obüs yüklü tırlar ile zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Kilis'e geldi.
Türkiye'nin çeşitli kentlerindeki birliklerden gönderilen yaklaşık 40 araçlık konvoy, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kente ulaştı.
Güvenlik önlemleri altında kent merkezinden geçen konvoyun, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Türkiye'nin çeşitli kentlerindeki birliklerden gönderilen yaklaşık 40 araçlık konvoy, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kente ulaştı.
Türkiye'ye ait özel bir uçak İran hava sahasında düştü. Uçakta bulunanlardan 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmalıdır " dedi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Özbal ile Katar'ın başkenti Doha'da resmi temaslarda bulunduğu bildirildi
Erdoğan AK Parti Bolu 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Yanlış komşular elhamdülillah bizi mülk sahibi yaptılar. Daha neler olacak neler. 'Olmaz' dedikleri ne varsa hepsini de hayata geçirdik. 'Yapamazsınız' dedikleri ne varsa, hepsini gerçekleştirdik. 'Başaramazsınız' dedikleri ne kadar mücadele varsa, hepsinin de içine adeta gözü kapalı daldık. 'Haddinizi aşmayın' diyenlere, hadlerini bildire bildire bugünlere geldik" dedi
Örgütün mali yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında "ByLock" kullanıcılarının da olduğu 9 kişi yakalandı
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, "İstiklal Marşımız, vatan sevgisini hücrelerimize kadar hissettiğimiz, milli bilinci yükselten muazzam bir eserdir. Nesilden nesle aktarılan değerli bir mirastır, bağımsızlığa, zafere olan inancımızın sembolüdür" dedi
Ulusal ve uluslararası projelerin yürütüleceği ODTÜ Enerji Malzemeleri ve Depolama Cihazları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, savunma sanayisinin enerji kaynağı ihtiyacına cevap verecek teknolojilerin geliştirilmesi ve prototip cihaz üretilmesi hedefleniyor
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İGA Havalimanı İşletmesi Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Büyükkaytan, "HAVAŞ, Çelebi ve TGS Yer Hizmetleri yöneticileri ve çalışanları ile başladığımız eğitim süreci, diğer paydaşlarımızın da dahil olmasının ardından deneme ve test süreçlerimizle devam edecek" dedi
Irak'ın kuzeyindeki üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristlere yönelik hava harekatında 18 hedef imha edildi.
İstanbul'da dün başlayan yoğun sis, bugün de etkisini sürdürüyor. Sis nedeniyle İstanbul'da deniz ulaşımı yapılamıyor
697 sayılı KHK ile hakkında işlem tesis edilenlerin OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na başvuru süresi yarın bitiyor
Türkiye, İsrail İçişleri Bakanına, terör eylemlerine karışan veya İsrail devletinin güvenliğini ihlal eden fiillerde bulunan kişilerin daimi oturum izinlerini iptal etme yetkisi veren kanun tasarısının İsrail Parlamentosunda kabul edilmesini kınadı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Eskiden sahada kazanırdık ama masada kaybederdik. Artık güçlü Türkiye masada da kaybetmiyor." dedi.
TSK tarafından 2-9 Mart'ta Diyarbakır, Mardin ve Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda, biri lider kadroda olmak üzere 18 terörist etkisiz hale getirildi