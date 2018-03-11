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Güncelleme: 01:20, 12 Mart 2018 Pazartesi

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SpaceX, Mars'a yolculuk testlerine başlıyor
SpaceX, Mars'a yolculuk testlerine başlıyor

Amerikan uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX firmasının kurucusu Elon Musk, Mars'a yolculuk için ilk testlerin gelecek sene başlayacağını duyurdu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Geçen ay dünyanın en güçlü ticari roketi Falcon Heavy'i başarıyla uzaya fırlatan SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Teksas eyaletinin Austin kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaptı.

Konuşmasında SpaceX'in planları hakkında bilgi veren Musk, "Mars'a gidecek ilk gezegenler arası gemiyi inşa ediyoruz. İlk başta kısa uçuşlar olacak. Testlerin gelecek senenin ilk yarısında başlamasını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

UÇUŞLARDA HENÜZ İNSANLAR YER ALMAYACAK

Musk, testler kapsamında ilk başta kısa iniş-kalkış denemelerinin yapılacağını belirtirken, uçuşlarda henüz insanların yer almayacağını bildirdi.

SpaceX'in testlerinin diğer uzay ve roket teknolojisi firmalarını ve özellikle devletleri uzay araştırmalarına daha çok yöneltmek için ilham kaynağı olmasını umduğunu dile getiren Musk, Mars'ta insanların ilk başta güç kaynağı, cam kubbe ve temel yaşam gereksinimlerine ihtiyacı olacağını kaydetti.

Musk'ın aynı zamanda üst yöneticiliğini yaptığı ABD'li enerji depolama firması ve elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın geliştirdiği Model 3 adlı elektrikli aracın piyasaya sürülmesinde gecikmeler yaşanmıştı.

ABD'de "vizyoner milyarder" ve "uzay sevdalısı" olarak tanınan Musk'ın Falcon Heavy adlı roketi, yeniden kullanılabilir roket parçaları, ağır yük taşıma kapasitesi ve 90 milyon dolarlık nispeten ucuz maliyetiyle öne çıkıyor.

Falcon Heavy, 63,8 tonluk yük taşıma kapasitesiyle bugüne kadar dizayn edilen en güçlü ticari roket oldu.



İlgili Konular Elon Musk bilim Uzay Tesla SpaceX Falcon Heavy
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