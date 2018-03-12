Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 12 Mart 2018

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edecek, Başbakan Binali Yıldırım da toplantıda yer alacak.
- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde General Electric Üst Yöneticisi John Flannery’i kabul edecek, Gurbet Kuşları Belgeseli galasına katılacak.
(Ankara/14.00/13.00/20.00)
2- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.
(İdlib/Azez/Afrin)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu 62. Oturumu toplantılarına katılacak.
(Birleşmiş Milletler)
2- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, DIMDEX - 2018'in açılışına katılacak, fuarda yer alan Türk firmalarını ziyaret edecek.
(Doha)
3- TBMM'den
- Genel Kurulda, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri başlayacak.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ
1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk-Japon Müteahhitlik İşbirliği Semineri'ne, Türkiye-Japonya Ticaret ve Yatırım Zirvesi'nin 3. toplantısına ve Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.
(Tokyo)
2- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye’deki Birleşmiş Milletler kuruluşlarının düzenlediği “Eşitlik için Konuş! Şimdi Tam Zamanı” adlı Dünya Kadınlar Günü etkinliğine iştirak edecek.
(Ankara/09.45)
GÜNCEL
1- Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, KDK tarafından düzenlenecek "28 Şubat Sürecinde Yaşanan Mağduriyetler ve Çözüm Arayışları" konulu çalıştaya katılacak.
(Ankara/09.30)
2- Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da 46 kişinin yaşamını yitirdiği ve 163 kişinin yaralandığı, terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği terör saldırısıyla ilgili 46 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
3- FETÖ davaları
- FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Akıncı Üssü darbe davasında 486 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili tutuklu 50 askerin yargılanmasına devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında yapılan toplantı, kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu, 4 kişinin şehit edilmesi ile A Haber televizyon kanalını işgale teşebbüse ilişkin 51'i tutuklu 132 sanığın yargılandığı davaya devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 9’u tutuklu 10'u firari 85 sanığın yargılanmasına, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın son maçında Teleset Mobilya Akhisarspor ile Trabzonspor, Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
(Manisa/20.00)
2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 20. haftanın kapanış maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Muratbey Uşak, Sakarya Spor Salonu'nda karşılaşacak.
(Sakarya/19.00)
3- Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta, Adanaspor-Balıkesirspor Baltok, Eskişehirspor-Altınordu, İstanbulspor-MKE Ankaragücü müsabakalarıyla sona erecek.
(Adana/15.30/Eskişehir/İstanbul/18.00)
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, DIMDEX - 2018'in açılışına katılacak, fuarda yer alan Türk firmalarını ziyaret edecek. TBMM Genel Kurulu'nda, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri başlayacak.
Çin Ulusal Halk Kongresi toplantılarında devlet başkanlığı ve başkan yardımcılığında görev süresi sınırlamasının kaldırılmasını içeren anayasa değişiklik teklifi oylanacak.
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş 5. Uluslararası CNR Kitap Fuarı açılış programına iştirak edecek
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye-Malezya İş Geliştirme Birinci İstişare Toplantısı'nın açılış ve kapanış bölümlerine katılacak.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki etkinlikler takip edilecek.
Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tufan Erhürman'ı resmi törenle karşılayacak, konuk başbakan onuruna resmi öğle yemeği verecek
Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Temmuz 2017 ve Ocak 2018 arasında Suriye'deki insani duruma ilişkin hazırladığı raporunu açıklayacak.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Muğla 5. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'ne katılacak, Valiliği ziyaret edecek.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelecek, Şuhut doğal gaz hattının açılış törenine, AK Parti 83. İl Danışma Meclisi toplantısına ve 5. İl Gençlik Kolları Kongresi'ne iştirak edecek. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor. Batı Afrika turu kapsamında Senegal'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaretinin son durağı Mali'nin başkenti Bamako'ya geçecek.
Bosna Hersek'te Bağımsızlık Günü çerçevesinde ülke genelinde düzenlenecek etkinlikler takip edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından Cumhuriyet Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak.
Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan Parlamentoları Dışişleri Komisyonları ortak toplantısı yapılacak. Anayasa Alt Komisyonu'nda siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin kanun teklifi ele alacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sheraton Otel'de Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Said Buhacca'yı kabul edecek, Türkiye-Cezayir İş Forumu'na katılacak.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla AB Dışişleri Konseyi toplanacak.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6. olağan il kongrelerine katılacak.