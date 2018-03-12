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04:53, 12 Mart 2018 Pazartesi
Afrika
Güncelleme: 02:30, 12 Mart 2018 Pazartesi

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Nijerya'da 3 gün süren Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması
Nijerya'da 3 gün süren Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması
Foto: Mohamed Adem

Nijerya'da gerçekleşen ve 3 gün süren Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık yarışmasının sona erdiği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık yarışması yapıldı.

Başkent Abuja'da, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Nijerya İslami Tanıtım Vakfı iş birliğinde düzenlenen yarışma 3 gün sürdü.

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen yarışmaya, ülkenin 11 eyaletinden 45 öğrenci ve 13 hafız katıldı.

TDV Abuja Din Hizmetleri Ataşesi Ali Kaşıkırık, yaptığı açıklamada, katılımcıların değişik kategorilerde yarıştığını ifade ederek, "Kur'an'ın hepsinden, 30 cüzden, 20 cüzden, 15 cüzden ve 10 cüzden öğrenciler katıldı. İnşallah önümüzdeki sene daha da çeşitli kategori olur, çünkü gelenek haline gelmesini istiyoruz." dedi.

Kaşıkırık, birinci gelen yarışmacının Türkiye'de düzenlenecek Uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmasına katılacağını kaydetti.

Yarışmanın amacının gençlere Kur'an-ı Kerim'i öğretmek ve öğrenilmesine teşvik etmek olduğunu ifade eden Ali Kaşıkırık, her yıl benzer yarışmalar düzenleyeceklerini aktardı.

Yarışmada, Nijer eyaletinden Mohamed Adem birinci, Kano eyaletinden Nafi'u Nasir Ali ikinci ve Abdurahman Tauheed de üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler de verildi.



İlgili Konular nijerya Nijerya İslami Tanıtım Vakfı Nijerya'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması Mohamed Adem TDV
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