ABD'den 'İncirlik iddiaları'na cevap

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin İncirlik Üssü'nde faaliyetlerinin devam ettiğini ve bunun aksini iddia eden haberlerin "spekülatif" olduğunu bildirdi.
Pentagon Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM) masasında görevli sözcü Johnny Michael, AA muhabirinin sorusu üzerine, Amerikan Wall Street Journal gazetesinin "Ankara ile Washington arasındaki gerginlikten dolayı ABD'nin İncirlik Üssü'nden muharip operasyonlarını durdurduğu" iddiasını yalanladı.
Michael, "ABD İncirlik'ten yürütülen operasyonlarını durdurmadı." ifadesini kullandı.
Sözcü, söz konusu gazetenin haberini ise "Spekülatif bir haber" olarak değerlendirdi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Türk diplomatik kaynaklar da Pentagon'un İncirlik Üssü konusundaki açıklamasını doğruladı.
Wall Street Journal, adları belirtilmeyen Amerikalı yetililere dayandırdığı haberinde, ABD'nin İncirlik Üssü'ndeki muharip operasyonlarını ani bir şekilde durdurduğunu ve Ankara ile Washington arasındaki gergin ilişkilerden dolayı kalıcı olarak Adana'da bulunan üsteki askeri varlığında azalmaya gideceğini iddia etmişti.
İncirlik Üssü'nün DEAŞ ile mücadelede önemli rol oynadığı belirtilen haberde, ocak ayında bir filo A-10 savaş uçağının üsten ayrılıp Afganistan'a gittiği, üste sadece yakıt ikmal tanker uçakları kaldığı öne sürülmüştü.
Haberde ayrıca Amerikan ordusunun üste bulunan aile üyelerinin sayılarının da tedrici bir şekilde düşürdüğü iddia edilmişti.
Büyükelçilik rezidansına girmeye çalışan bir kişi, vurularak öldürüldü
Azerbaycan'ın uluslararası havalimanlarındaki vize işlemleri 15 Mayıs'tan itibaren "ASAN Vize" ve "ASAN Ödeme" sistemi üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilecek
Kolombiya'da halk, Kongre üyelerini belirlemek için sandığa gitti. Sandık başında yapılan oylamada sağ partilerin devlet başkanı adayı Duque, sol partilerin adayı Petro oldu
Uluslararası Af Örgütü, köyleri buldozerlerle yıkan ordunun, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçların kanıtlarını yok ettiği uyarısında bulundu
Özbekistan Din İşleri Konseyi ülkede çocukların camiye gitmesinin yasaklandığını açıkladı
Suudi Arabistan ile ABD Kara Kuvvetleri arasındaki "2018 Dostluk" isimli askeri tatbikatın başladığı bildirildi.
Özbekistan - Tacikistan sınırındaki mayınların 2019 yılı sonuna kadar temizleneceği açıklandı
İngiltere'nin başkenti Londra ile Manchester'da, PYD/PKK sempatizanları tren istasyonlarını işgal etti
Pentagon, ABD'nin İncirlik Üssü'nde faaliyetlerinin devam ettiğini ve bunun aksini iddia eden haberlerin "spekülatif" olduğunu açıkladı
Nijerya'da gerçekleşen ve 3 gün süren Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık yarışmasının sona erdiği bildirildi
Dışişleri Bakanlığından, son dönemde Almanya'da ırkçı ve İslam karşıtı kesimler ile PKK terör örgütünün Türk camilerine yönelik saldırılarında yaşanan artışın endişeyle müşahede edildiği bildirildi.
Rejim ve destekçilerinin son 24 saatte İdlib'in farklı yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırılarında 10 sivil yaşamını yitirdi
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, kendilerini "Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar" olarak tanımlayan İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA'nın yürüyüşüne yaklaşık 50 kişi katıldı
Yemen Devlet Bakanı Sayyadi, "Tüm Yemenliler Cumhurbaşkanı Hadi'nin ülkeye dönmesi için dışarı çıkmalı ve gösteriler düzenlemeli" dedi
Suriye'de Esed rejimi ve destekçileri, abluka altındaki Doğu Guta'da başlattığı kara operasyonu ile bölgeyi ikiye ayırırken, Doğu Guta'da bugünkü saldırılarla birlikte son 3 haftada ölen sivillerin sayısının 925'e yükseldiği bildirildi
Çeşitli kentlerde dağıtılan ve halkı Müslümanlara karşı şiddete çağıran mektupla ilgili inceleme başlatıldı. “Bir Müslüman'ı Cezalandır” başlıklı mektupta, sözlü saldırıdan cami bombalamaya veya kundaklamaya kadar bir dizi saldırı seçeneği sıralanıyor