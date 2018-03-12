09:18, 12 Mart 2018 Pazartesi

PKK yandaşlarından İngiltere'de tren istasyonlarını işgal

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İngiltere'nin başkenti Londra ile Manchester'da, PYD/PKK sempatizanları, tren istasyonlarını işgal ederek trafik ve toplu taşımanın saatlerce aksamasına neden oldu.



Türkiye karşıtı sloganlar atarak ellerinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini taşıyan PYD/PKK sempatizanları, Londra ve Manchester'da hayatın saatlerce felç olmasına neden oldu.

Taşkınlık çıkararak İngiliz polisiyle defalarca karşı karşıya gelen sempatizanlar, Londra'da King's Cross ve Manchester'da Piccadilly tren istasyonlarını işgal etti.

PYD/PKK sempatizanları, ellerinde PKK'yı simgeleyen bez parçalarıyla Türkiye ve Zeytin Dalı Harekatı'nı hedef alan dövizler taşıdı.

Güvenlik güçlerinin uyarılarını dikkate almayan terör örgütü yandaşları, çocuklarıyla seyahat eden ailelerin korkarak bölgeden uzaklaşmasına neden oldu. Tren istasyonlarının işgali nedeniyle trafik ve toplu taşıma saatlerce aksamalı gerçekleşti.

Manchester'da Piccadilly tren istasyonu, yaklaşık 3 saat kapatıldıktan sonra yerel saatle 16.00'da yeniden hizmete açıldı.

"GÖZALTI VE YARGILAMAYA TABİİ OLACAKLAR"

İngiliz ulaştırma polisi Mark Cleland, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Öğleden sonraki vakaya karışanlar ağır incelemeye, gözaltı ve yargılamaya tabii olacaklar." ifadesini kullandı.