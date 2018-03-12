09:21, 12 Mart 2018 Pazartesi

Özbekistan-Tacikistan sınırındaki mayınlar temizlenecek





Özbekistan - Tacikistan sınırındaki mayınların 2019 yılı sonuna kadar temizleneceği açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Özbekistan ve Tacikistan hükümetleri iki ülke sınırındaki mayınların temizliği işlemlerini 2019’un sonuna kadar bitirme konusunda anlaştılar. Tacikistan ve Özbekistan Cumhurbaşkanları Şevket Mirziyayev ve Emomali Rahmon Duşanbe zirvesinden sonra ortak bir bildiri imzaladı. Bildiride iki ülke sınırlarına yerleştirilen mayınlar temizlenmesine de yer verildi. Özbekistan -Tacikistan sınırındaki mayınlar 2000’li yılların başlarında Özbekistan'ın sınır muhafızları tarafından gömülmüştü. Tacikistan Mayın Tetkik Merkezi’ne göre, 1999 - 2011 yılları arasında mayınlar sebebiyle 76 kişi öldü ve 160’dan fazla kişi yaralandı. Resmi bilgilere göre ölenlerden 15'i çocuk 5'i kadın idi.

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