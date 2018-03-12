Suudi Arabistan-ABD ortak askeri tatbikatı başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, iki ülkeye ait askeri birliklerin katılımıyla Suudi Arabistan'ın Kuzey Bölgesi'nde bugün başlayan ortak tatbikatın birkaç hafta süreceği belirtildi.
İki ülke arasında 4'üncüsü gerçekleştirilen tatbikatla, Suudi Arabistan ile ABD arasındaki askeri ilişkilerin güçlendirilmesi, iş birliği ve koordinasyonun artırılması, planlama prosedürlerinin birleştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.
Ortak tatbikatla ayrıca, farklı savaş koşullarında, komuta kademesinde ve savaş alanındaki kontrol operasyonlarında konvansiyonel ve geleneksel olmayan savaş yöntemlerinin geliştirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.
Kuzey Bölgesi Yardımcı Komutanı Tümgeneral Salih ez-Zehrani, tatbikatın, askeri birliklerin hazırlığını artırdığı ve savaş yeteneğini ölçtüğünü belirterek, tatbikatta modern teknolojinin yanı sıra bir dizi ağır ve orta ayar savaş ekipmanının kullanıldığını ifade etti.
ABD ve Suudi Arabistan orduları, Nisan 2014'te "Dostluk 3" adı verilen bir ortak askeri tatbikat yapmıştı.
Büyükelçilik rezidansına girmeye çalışan bir kişi, vurularak öldürüldü
Azerbaycan'ın uluslararası havalimanlarındaki vize işlemleri 15 Mayıs'tan itibaren "ASAN Vize" ve "ASAN Ödeme" sistemi üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilecek
Kolombiya'da halk, Kongre üyelerini belirlemek için sandığa gitti. Sandık başında yapılan oylamada sağ partilerin devlet başkanı adayı Duque, sol partilerin adayı Petro oldu
Uluslararası Af Örgütü, köyleri buldozerlerle yıkan ordunun, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçların kanıtlarını yok ettiği uyarısında bulundu
Özbekistan Din İşleri Konseyi ülkede çocukların camiye gitmesinin yasaklandığını açıkladı
Suudi Arabistan ile ABD Kara Kuvvetleri arasındaki "2018 Dostluk" isimli askeri tatbikatın başladığı bildirildi.
Özbekistan - Tacikistan sınırındaki mayınların 2019 yılı sonuna kadar temizleneceği açıklandı
İngiltere'nin başkenti Londra ile Manchester'da, PYD/PKK sempatizanları tren istasyonlarını işgal etti
Pentagon, ABD'nin İncirlik Üssü'nde faaliyetlerinin devam ettiğini ve bunun aksini iddia eden haberlerin "spekülatif" olduğunu açıkladı
Nijerya'da gerçekleşen ve 3 gün süren Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık yarışmasının sona erdiği bildirildi
Dışişleri Bakanlığından, son dönemde Almanya'da ırkçı ve İslam karşıtı kesimler ile PKK terör örgütünün Türk camilerine yönelik saldırılarında yaşanan artışın endişeyle müşahede edildiği bildirildi.
Rejim ve destekçilerinin son 24 saatte İdlib'in farklı yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırılarında 10 sivil yaşamını yitirdi
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, kendilerini "Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar" olarak tanımlayan İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA'nın yürüyüşüne yaklaşık 50 kişi katıldı
Yemen Devlet Bakanı Sayyadi, "Tüm Yemenliler Cumhurbaşkanı Hadi'nin ülkeye dönmesi için dışarı çıkmalı ve gösteriler düzenlemeli" dedi
Suriye'de Esed rejimi ve destekçileri, abluka altındaki Doğu Guta'da başlattığı kara operasyonu ile bölgeyi ikiye ayırırken, Doğu Guta'da bugünkü saldırılarla birlikte son 3 haftada ölen sivillerin sayısının 925'e yükseldiği bildirildi
Çeşitli kentlerde dağıtılan ve halkı Müslümanlara karşı şiddete çağıran mektupla ilgili inceleme başlatıldı. “Bir Müslüman'ı Cezalandır” başlıklı mektupta, sözlü saldırıdan cami bombalamaya veya kundaklamaya kadar bir dizi saldırı seçeneği sıralanıyor