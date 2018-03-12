Özbekistan’da çocuklara camiye gitmek yasaklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Özbekistan hükümetine bağlı Din İşleri Konseyi yetkilisi Muhammadbobur Yuldashev ülkesinde çocuklara camilere gitmek yasak olduğunu açıkladı.
Geçen hafta Cuma günü Din İşleri Konseyi, Gençlik Birliği, Dini İdare ve İslâm medeniyeti merkezi temsilcileri katılan toplantıda bir soruyu cevaplandıran Yuldashev şunları söyledi:
"Zaten söz konusu olan yetişkin olmayanlardır. Onlar iyi ve kötülüğü birbirinden ayıramazlar. Camiler ise kutsal mekanlardır. Camilerde büyükler kendilerini arındıracaklar. Onlar ibadethanelere vücutlarını ve elbiselerini temizleyerek giderler. Peygamberimiz bile yetişkin olmayanların camiye gitmesinin yasaklamıştır”.
Günümüzde Özbek toplumunda kamu alanlarında Müslüman kadın ve kızların başörtülü serbestliği yoğun olarak tartışılmaya devam ediyor.
Daha önce de eski devlet başkanı İslam Kerimov döneminde “kara listeye” alınan 16 bin Müslümanın bu listeden çıkartıldığı ve ezanın hoparlörler ile okunmasının serbest bırakıldığı haber verilmişti.
Büyükelçilik rezidansına girmeye çalışan bir kişi, vurularak öldürüldü
Azerbaycan'ın uluslararası havalimanlarındaki vize işlemleri 15 Mayıs'tan itibaren "ASAN Vize" ve "ASAN Ödeme" sistemi üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilecek
Kolombiya'da halk, Kongre üyelerini belirlemek için sandığa gitti. Sandık başında yapılan oylamada sağ partilerin devlet başkanı adayı Duque, sol partilerin adayı Petro oldu
Uluslararası Af Örgütü, köyleri buldozerlerle yıkan ordunun, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçların kanıtlarını yok ettiği uyarısında bulundu
Özbekistan Din İşleri Konseyi ülkede çocukların camiye gitmesinin yasaklandığını açıkladı
Suudi Arabistan ile ABD Kara Kuvvetleri arasındaki "2018 Dostluk" isimli askeri tatbikatın başladığı bildirildi.
Özbekistan - Tacikistan sınırındaki mayınların 2019 yılı sonuna kadar temizleneceği açıklandı
İngiltere'nin başkenti Londra ile Manchester'da, PYD/PKK sempatizanları tren istasyonlarını işgal etti
Pentagon, ABD'nin İncirlik Üssü'nde faaliyetlerinin devam ettiğini ve bunun aksini iddia eden haberlerin "spekülatif" olduğunu açıkladı
Nijerya'da gerçekleşen ve 3 gün süren Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık yarışmasının sona erdiği bildirildi
Dışişleri Bakanlığından, son dönemde Almanya'da ırkçı ve İslam karşıtı kesimler ile PKK terör örgütünün Türk camilerine yönelik saldırılarında yaşanan artışın endişeyle müşahede edildiği bildirildi.
Rejim ve destekçilerinin son 24 saatte İdlib'in farklı yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırılarında 10 sivil yaşamını yitirdi
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, kendilerini "Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar" olarak tanımlayan İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA'nın yürüyüşüne yaklaşık 50 kişi katıldı
Yemen Devlet Bakanı Sayyadi, "Tüm Yemenliler Cumhurbaşkanı Hadi'nin ülkeye dönmesi için dışarı çıkmalı ve gösteriler düzenlemeli" dedi
Suriye'de Esed rejimi ve destekçileri, abluka altındaki Doğu Guta'da başlattığı kara operasyonu ile bölgeyi ikiye ayırırken, Doğu Guta'da bugünkü saldırılarla birlikte son 3 haftada ölen sivillerin sayısının 925'e yükseldiği bildirildi
Çeşitli kentlerde dağıtılan ve halkı Müslümanlara karşı şiddete çağıran mektupla ilgili inceleme başlatıldı. “Bir Müslüman'ı Cezalandır” başlıklı mektupta, sözlü saldırıdan cami bombalamaya veya kundaklamaya kadar bir dizi saldırı seçeneği sıralanıyor