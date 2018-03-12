09:41, 12 Mart 2018 Pazartesi

Özbekistan’da çocuklara camiye gitmek yasaklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Özbekistan hükümetine bağlı Din İşleri Konseyi yetkilisi Muhammadbobur Yuldashev ülkesinde çocuklara camilere gitmek yasak olduğunu açıkladı.

Geçen hafta Cuma günü Din İşleri Konseyi, Gençlik Birliği, Dini İdare ve İslâm medeniyeti merkezi temsilcileri katılan toplantıda bir soruyu cevaplandıran Yuldashev şunları söyledi:

"Zaten söz konusu olan yetişkin olmayanlardır. Onlar iyi ve kötülüğü birbirinden ayıramazlar. Camiler ise kutsal mekanlardır. Camilerde büyükler kendilerini arındıracaklar. Onlar ibadethanelere vücutlarını ve elbiselerini temizleyerek giderler. Peygamberimiz bile yetişkin olmayanların camiye gitmesinin yasaklamıştır”.

Günümüzde Özbek toplumunda kamu alanlarında Müslüman kadın ve kızların başörtülü serbestliği yoğun olarak tartışılmaya devam ediyor.

Daha önce de eski devlet başkanı İslam Kerimov döneminde “kara listeye” alınan 16 bin Müslümanın bu listeden çıkartıldığı ve ezanın hoparlörler ile okunmasının serbest bırakıldığı haber verilmişti.