İran'da düşen özel Türk jetindeki 8 kişinin cesedi tespit edildi

Erdoğan Bolu'dan seslendi: Yanlış komşu mal sahibi yaptı

Erdoğan AK Parti Bolu 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Yanlış komşular elhamdülillah bizi mülk sahibi yaptılar. Daha neler olacak neler. 'Olmaz' dedikleri ne varsa hepsini de hayata geçirdik. 'Yapamazsınız' dedikleri ne varsa, hepsini gerçekleştirdik. 'Başaramazsınız' dedikleri ne kadar mücadele varsa, hepsinin de içine adeta gözü kapalı daldık. 'Haddinizi aşmayın' diyenlere, hadlerini bildire bildire bugünlere geldik" dedi