İran'da düşen özel Türk uçağından ilk görüntüler

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Çaharmahal ve Bahtiyari eyaleti Kızılay Kurumu Arama Kurtarma Birimi Başkan Yardımcısı Rıza Zahiri, gece saat 03.00 sıralarında arama kurtarma timinin olay yerine ulaştıklarını, dağcılardan oluşan timin, 8 cenazeyi teşhis ettiklerini söyledi.
Zahiri, 2 kişinin yanık ve parçalanma nedeniyle teşhis edilemediğini 1 kişiyi ise arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde Helen Dağı'na düşen Başaran Holding'e ait uçak kazasında hayatını kaybeden 7 kişinin cenazesi helikopterle dağdan indirildi.
Öte yandan İran Acil Durumlar Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, görgü şahitlerine göre uçağın motorunda çıkan yangın nedeniyle düştüğünü söyledi.
Öte yandan Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti Vali Yardımcısı Cafer Meydani, düşen uçağın kara kutusunun bulunduğunu bildirdi.
Meydani, kara kutunun Kiyar ilçesindeki Helen Dağı'nda bulunduğunu kaydetti.
İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taheriyan Fard, yazılı açıklamasında, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu.
Fard, kazanın hemen ardından kurtarma ekiplerinin bölgeye gönderildiğini belirterek "Bölgedeki kötü hava şartlarına rağmen arama faaliyetleri devam ediyor " ifadelerini kullandı.
Akşam saatlerinde İstanbul'a gelmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel Türk uçağı, ülkenin güneybatısındaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Kiyar ilçesinin Durk Enar köyü yakınlarına düşmüş, kazada 3'ü mürettebat 11 yolcunun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.
MÜSİAD, TÜMSİAD ve ASKON gibi iş dünyasının önde gelen STK'larının oluşturduğu platform, İTO başkan adaylığı için Avdagiç üzerinde mutabık kaldı
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden yapılan yazılı açıklamada, "Yüce dinimiz İslam, Rabbimizin son olarak insanlığa gönderdiği ve kıyamete kadar geçerli bir ilahi mesajdır" denildi
Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda verilen eğitim sayesinde polislerin, sorunun çözümüne ilişkin daha profesyonel ve etkin mücadele etmesi hedefleniyor.
İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel uçak kazasında hayatını kaybedenlerden 8 kişinin cenazelerinin tespit edildiği belirtildi
1100 kilometrekare alanın terörden arındırıldığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin merkezinin kuşatılmasına sadece 1,5 kilometre kaldığı bildirildi
İstanbul'da, 3 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması amacıyla il genelinde 2 bin adrese düzenlenen "Kangal Pençesi" operasyonunda, 287 kişinin gözaltına alındığı bildirildi
Türkiye'nin çeşitli kentlerindeki birliklerden gönderilen yaklaşık 40 araçlık konvoy, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kente ulaştı.
Türkiye'ye ait özel bir uçak İran hava sahasında düştü. Uçakta, işadamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ın da bulunduğu 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmalıdır " dedi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Özbal ile Katar'ın başkenti Doha'da resmi temaslarda bulunduğu bildirildi
Erdoğan AK Parti Bolu 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Yanlış komşular elhamdülillah bizi mülk sahibi yaptılar. Daha neler olacak neler. 'Olmaz' dedikleri ne varsa hepsini de hayata geçirdik. 'Yapamazsınız' dedikleri ne varsa, hepsini gerçekleştirdik. 'Başaramazsınız' dedikleri ne kadar mücadele varsa, hepsinin de içine adeta gözü kapalı daldık. 'Haddinizi aşmayın' diyenlere, hadlerini bildire bildire bugünlere geldik" dedi
Örgütün mali yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında "ByLock" kullanıcılarının da olduğu 9 kişi yakalandı
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, "İstiklal Marşımız, vatan sevgisini hücrelerimize kadar hissettiğimiz, milli bilinci yükselten muazzam bir eserdir. Nesilden nesle aktarılan değerli bir mirastır, bağımsızlığa, zafere olan inancımızın sembolüdür" dedi
Ulusal ve uluslararası projelerin yürütüleceği ODTÜ Enerji Malzemeleri ve Depolama Cihazları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, savunma sanayisinin enerji kaynağı ihtiyacına cevap verecek teknolojilerin geliştirilmesi ve prototip cihaz üretilmesi hedefleniyor
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İGA Havalimanı İşletmesi Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Büyükkaytan, "HAVAŞ, Çelebi ve TGS Yer Hizmetleri yöneticileri ve çalışanları ile başladığımız eğitim süreci, diğer paydaşlarımızın da dahil olmasının ardından deneme ve test süreçlerimizle devam edecek" dedi