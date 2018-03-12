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Güncelleme: 11:20, 12 Mart 2018 Pazartesi

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İran'da düşen özel Türk uçağından ilk görüntüler
İran'da düşen özel Türk uçağından ilk görüntüler

İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel uçak kazasında hayatını kaybedenlerden 8 kişinin cenazelerinin tespit edildiği belirtildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Çaharmahal ve Bahtiyari eyaleti Kızılay Kurumu Arama Kurtarma Birimi Başkan Yardımcısı Rıza Zahiri, gece saat 03.00 sıralarında arama kurtarma timinin olay yerine ulaştıklarını, dağcılardan oluşan timin, 8 cenazeyi teşhis ettiklerini söyledi.

Zahiri, 2 kişinin yanık ve parçalanma nedeniyle teşhis edilemediğini 1 kişiyi ise arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

7 KİŞİNİN CENAZESİ DAĞDAN İNDİRİLDİ

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde Helen Dağı'na düşen Başaran Holding'e ait uçak kazasında hayatını kaybeden 7 kişinin cenazesi helikopterle dağdan indirildi. 

Öte yandan İran Acil Durumlar Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, görgü şahitlerine göre uçağın motorunda çıkan yangın nedeniyle düştüğünü söyledi. 

UÇAĞIN KARA KUTUSU BULUNDU

Öte yandan Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti Vali Yardımcısı Cafer Meydani, düşen uçağın kara kutusunun bulunduğunu bildirdi.

Meydani, kara kutunun Kiyar ilçesindeki Helen Dağı'nda bulunduğunu kaydetti.

"ARAMA FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR"

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taheriyan Fard, yazılı açıklamasında, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu. 

Fard, kazanın hemen ardından kurtarma ekiplerinin bölgeye gönderildiğini belirterek "Bölgedeki kötü hava şartlarına rağmen arama faaliyetleri devam ediyor " ifadelerini kullandı.

Akşam saatlerinde İstanbul'a gelmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel Türk uçağı, ülkenin güneybatısındaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Kiyar ilçesinin Durk Enar köyü yakınlarına düşmüş, kazada 3'ü mürettebat 11 yolcunun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.



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