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Kolombiya'da devlet başkanlığı için adaylar belli oldu
Kolombiya'da devlet başkanlığı için adaylar belli oldu
Foto: Ivan Duque

Kolombiya'da halk, Kongre üyelerini belirlemek için sandığa gitti. Sandık başında yapılan oylamada sağ partilerin devlet başkanı adayı Duque, sol partilerin adayı Petro oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kolombiya’da halk, Kongre üyelerini belirlemek için oy kullandı. 

Seçmenler, sandık başında yapılan oylamada sağ ve sol partilerin devlet başkan adaylarını da belirledi.

Oylama sonuçlarına göre, sağ parti seçmenlerinin yüzde 67,72’sinin desteğini alan Ivan Duque, 4 milyon oyla rakipleri Marta Lucia Ramirez ve Alejandro Ordonez’i geride bırakarak devlet başkanı adayı oldu.  

En az oy olan Ordonez, Duque’ye destek vereceğini açıklarken Duque de diğer rakibi Ramirez’i devlet başkan yardımcılığına aday göstereceğini açıkladı. 

Sol cephede ise iki aday yarıştı. Seçmenlerden yüzde 84,69’unun destek verdiği Gustavo Petro, aldığı 2 milyon 900 bin oyla Carlos Caicedo’ya geride bıraktı.   

Hükümetle 1990'da anlaşarak silah bırakan M-19’un eski üyelerinden olan Petro, 2012-2015 arasında Bogota belediye başkanlığı yapmıştı. 

Kolombiya’daki devlet başkanlığı seçiminin ilk turu 27 Mayıs’ta yapılacak. Hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerine çıkamaması durumunda 17 Haziran'da seçimin ikinci turu düzenlenecek. 



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