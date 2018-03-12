10:49, 12 Mart 2018 Pazartesi

İran'ın Viyana Büyükelçiliğine saldırı: 1 ölü





Büyükelçilik rezidansına girmeye çalışan bir kişi, vurularak öldürüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Avusturya’nın başkenti Viyana'da, İran’ın Viyana Büyükelçiliği rezidansını koruyan askere bıçakla saldıran bir kişi, nöbetçi asker tarafından vurularak öldürüldü. Viyana Polis Sözcüsü Harald Sörös, basına yaptığı açıklamada, gece geç saatlerde 26 yaşındaki bir Avusturya vatandaşının, İran Büyükelçiliği rezidansını korumakla görevli askere bıçakla saldırdığını ve askerin, saldırganı tabancasıyla vurarak öldürdüğünü belirtti. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Michael Bauer de askerin saldırganı durdurmak için önce biber gazı kullandığını, bıçaklı şahsı durduramayan askerin silahını kullanmak zorunda kaldığını ifade etti. Açıklamada, nöbetçi askerin bıçaklı saldırıda yaralandığı, saldırının neden gerçekleştirildiğinin henüz bilinmediği, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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