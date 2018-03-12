10:55, 12 Mart 2018 Pazartesi

New York'ta helikopter nehre düştü





6 kişiyi taşıyan helikopterin, Manhattan ve Queens arasındaki Roosevelt Adası'nın kuzeyindeki Doğu Nehri'ne düşmesi sonucu 5 kişi öldü, pilot ise yaralı olarak kurtuldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi New York'ta bir helikopterin nehre düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 6 kişiyi taşıyan helikopter, Manhattan ve Queens arasındaki Roosevelt Adası'nın kuzeyindeki Doğu Nehri'ne düştü. New York Polis Departmanından yapılan açıklamada, kazada, helikopterdeki 5 kişinin öldüğü doğrulandı. Polis, pilotun kurtulduğunu, helikopterdeki beş yolcudan ikisinin olay yerinde, dalgıçlar tarafından sudan ağır yaralı çıkarılan üç yolcunun da kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti.

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