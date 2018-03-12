Hint askeri 3 Keşmirliyi öldürdü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Hindistan'ın işgali altında bulunan Cammu Keşmir bölgesinde Hindistan askerleri ile çıkan çatışmada 3 direnişçi hayatını kaybetti.
Emniyet memuru Altaf Khan, bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçlerinin, Anantnag ilçesine bağlı köyde evlere baskın düzenlemesi sonucu çıkan çatışmada 3 direnişçinin öldüğünü belirtti.
Direnişçilerinin ölüm haberinin duyulmasının ardından bölgenin çeşitli yerlerinde bağımsızlık yanlısı gösteriler düzenlendi ve Srinagar kentine bağlı bazı yerlerde pek çok dükkan ve iş yeri irticalen kapandı.
Gösteriler üzerine güvenlik önlemi alan yetkililer, Srinagar'ın bazı kesimlerinde sokağa çıkma yasağı ilan etti ve eğitime ara verilmesi talimatında bulundu.
Bazı bölgelere konuşlandırılan polis ve paramilisler sokaklarda devriye geziyor.
KEŞMİR'İN ÖZGÜRLÜK ARAYIŞI
İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan'la birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Pakistan yerine Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke, yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaşa gitti.
Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan işgal ettiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948’den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.
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