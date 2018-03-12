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Afrin'de merkezin kuşatılması için son 1,5 kilometre | GRAFİK
Afrin'de merkezin kuşatılması için son 1,5 kilometre | GRAFİK
Foto: Arşiv

1100 kilometrekare alanın terörden arındırıldığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin merkezinin kuşatılmasına sadece 1,5 kilometre kaldığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürüyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3347 oldu.

1100 KİLOMETREKARE ALAN TERÖRDEN ARINDIRILDI

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda 11 Mart Pazar günü toplam 18 noktayı terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtarmıştı. 

Harekatta terörden arındırılan toplam alan yaklaşık bin 100 kilometrekareye ulaştı.

TSK ve ÖSO, Afrin ilçe merkezinin doğu-güney hattında, doğudan güneydoğuya doğru 1,5 kilometre daha ilerlediğinde merkezi tam kuşatmaya almış olacak.

İlçe merkezinin güneyinden çevrelenmesine ise 3,5 kilometre kaldı. 

ÖSO savaşçılarının TSK'yla koordineli operasyonları sürüyor.

İLÇE MERKEZİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

TSK ve ÖSO unsurlarının bulunduğu noktalardan artık kolaylıkla görülebilen Afrin ilçe merkezi, havadan görüntülendi.

Öte yandan, Afrin'in 6. belde merkezi olan ve ilçe merkezinin kuzeybatısına düşen Mabatlı'ya yönelik operasyonlar henüz başlamadı.

Kuşatmanın tamamlanmasının ardından, Afrin ilçe merkezini çevreleyen hatların genişletilerek sıklaştırılması bekleniyor.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 151'i köy, 31'si kritik nokta olmak üzere toplam 189 bölgeyi kontrolüne aldı.

YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren örgüt, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.



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