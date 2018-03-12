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Güncelleme: 11:39, 12 Mart 2018 Pazartesi

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Almanya'daki Müslüman derneklerden dayanışma talebi
Almanya'daki Müslüman derneklerden dayanışma talebi

Almanya'daki Müslüman dernekler, ülkede son dönemde artan cami saldırıları konusunda Alman hükümet yetkililerinin ve toplumun farklı kesimlerinin Müslümanlarla dayanışma içinde olmalarını bekliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya'daki Müslüman derneklerin temsilcileri, ülkede son dönemde artan cami saldırıları konusunda Alman hükümet yetkililerinin ve toplumun farklı kesimlerinin Müslümanlarla dayanışma içinde olmalarını bekliyor.

Ülkede faaliyet gösteren Müslüman derneklerin başkanları, dün Berlin’de Koca Sinan Camisi’nin kundaklanmasının ardından Almanya’da camilere yönelik yapılan saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Almanya İslam Konseyi (IR) Başkanı Burhan Kesici, ülkede daha önceki cami saldırılarında duvarlara yazı yazıldığına veya cami önüne bir nesne bırakıldığına dikkati çekerek, son dönemde cami saldırılarının tekrar arttığını belirtti.

Camilere molotofkokteyli veya başka türlü yanıcı maddelerin atılarak kundaklanmaya çalışıldığına işaret eden Kesici, "Camilere yönelik saldırıların şiddeti artıyor. Alman hükümetinden ve Alman sorumlularından buna karşı hiçbir tepki görmüyoruz." dedi.

Dünyanın herhangi bir yerinde bir terör olayı olduğunda buradaki Müslüman derneklerden bir açıklama beklenildiğini anımsatan Kesici, Almanya’da camilere yapılan bu saldırılarla ilgili ise Müslümanlarla yeterli düzeyde dayanışma gösterilmediğini belirtti.

Kesici, sadece 2018'de Almanya’daki camilere onlarca saldırı yapılmasına rağmen buna karşı bir tepkinin verilmediğini kaydetti.

FAİLLERİN BİR AN ÖNCE BULUNMASINI İSTEDİ

Provokasyonların yoğunlaştığını ve endişelerin arttığını dile getiren Kesici, camilere yönelik yoğun saldırılardan dolayı cami çevrelerinde devriye gezen polislerin artırılmasını ve saldırıları gerçekleştiren faillerin bir an önce bulunmasını talep etti.

Federal ve yerel yetkililerin Müslüman derneklerle bir masa etrafında oturup birlikte bir güvenlik konsepti oluşturulmasını da isteyen Kesici, "Sonuçta bunlar Almanya’nın camileri. Bu insanlar herhangi bir yerden gelmiyorlar. Bunlar buranın vatandaşı. Buraya el atmaları gerekiyor." diye konuştu.

TOPLUMSAL BARIŞI VE HUZURU YOK ETMEK İSTİYORLAR

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Berlin Bölge Başkanı Said Jurnal da, camilere yönelik saldırıların son dönemde arttığına işaret ederek, "Bu saldırılarla toplumsal barışın ve huzurun yok edilmesi isteniyor. Buna toplum olarak müsaade etmememiz lazım." dedi.

Jurnal, saldırıyı gerçekleştirenlerin emellerine ulaşmamaları için Alman makamlarının, medyanın, siyasetçilerin ve toplumdaki diğer grupların birlik ve beraberlik sergilemesi gerektiğini belirtti.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Berlin Bölge Başkanı Fatih Eroğlu da, Almanya’daki camilere yönelik 2017 yılında yaklaşık bin saldırının yapıldığının raporlarda ifade edildiğini belirtti.

Bunun günde yaklaşık 3 camiye saldırı düzenlendiği anlamına geldiğine işaret eden Eroğlu, "Cami saldırıları artık kırmızı alarmın da üstüne çıkmış durumda. Şu anda camilerimizin, cemaatimizin güvenliği ciddi bir şekilde tüm Almanya’nın gündeminde olması lazım." dedi.

ALMANYA'YA YAKIŞMIYOR

Berlin’de Koca Sinan Camisi’nin kundaklanmasına ilişkin fotoğrafların tüm dünya medyasında yer aldığını aktaran Eroğlu, "Bu resim Almanya’ya yakışmıyor. Bu saldırıları lokal bir olay olarak değerlendirilmeyip federal düzeyde, hükümet düzeyinde ciddi bir şekilde masaya yatırılmasını, ilgililer tarafından bunun üzerine gidilmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Camilerde yapılan programlarda bütün mabetlerin aynı değerde olduğunu ifade ettiklerini belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Dinimizin öğrettiği şey de budur. Savaş anlarında bile mabetlere dokunulmaz. Bu, kilise olur, sinagog olur, cami olur. Almanya'da Hristiyan ve Yahudi dini cemaatlerden desteklerini bekliyoruz. Bu konuda açıklama yapmalarını bekliyoruz. İnşallah bu saldırı son saldırı olur, böyle ümit ediyoruz."

Almanya'da son dönemde camilere yönelik saldırılar artmış, 3 gün önce Lauffen kentinde, dün de Berlin'de camilere yanıcı madde atılmıştı. 



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