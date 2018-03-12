12:18, 12 Mart 2018 Pazartesi

İsrail polisinden Müslüman mezarlığına baskın

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te baskın düzenlediği Müslüman mezarlığında bulunan şehitlerin mezar taşlarını kırdığı bildirildi.

Görgü şahitlerinin yaptıkları açıklamada, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Selahaddin caddesinde bulunan Mucahidun mezarlığına baskın düzenlediği belirtildi.

Polisin mezarlık kapılarına da zarar verdiğini anlatan görgü tanıkları, daha önce çeşitli zamanlarda İsrail işgal güçleri tarafından şehit edilen ve mezarlıkta defnedilen Filistinli Abdulmalik Ebu Hurub, Sair Ebu Gazale, Baha İleyyan, Muhammed Ebu Halef ve Abdulmuhsin Hassune ile Muhammed Cemal Kaluti'nin mezar taşlarını da kırdığını ifade etti.

İsrail polisi dün, içinde Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eskişehir bölgesinin Sahire kapısına uzanan Selahaddin caddesindeki Mucahidun mezarlığına gelerek, mezarlıkta şehit kabirlerinin bulunduğu alanı görüntülemişti.

İsrail makamları daha önce de başta Me'menullah ve Mescid-i Aksa'nın doğu surlarının dibinde yer alan Bab'ur Rahmet mezarlığına baskın düzenlemiş, içinde sahabe kabirlerinin bulunduğu mezarlıkların hürmetini ihlal etmişti.