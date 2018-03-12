Japonya'da Abe'nin karıştığı skandala konu olan belgeler değiştirilmiş

Japonya'da Başbakan Şinzo Abe'nin eşinin adının geçtiği skandalda, kamu arazisinin okul işletmecisine düşük fiyatla satışıyla ilgili belgelerde değişiklik yapıldığı ortaya çıktı.
Kyodo ajansının haberine göre, Maliye Bakanlığı, Akie Abe'nin aşırı milliyetçi eğitim politikasını desteklediği okul işletmecisi Moritomo Gakuen'in Osaka'da inşa etmeyi planladığı ilkokul için 2016'da kamu arazisinin ederinin yedide birine satışıyla ilgili belgelerde değişiklik yapıldığını kabul etti.
Maliye Bakanı Taro Aso, bakanlığın ve savcıların yürüttüğü soruşturmada, belgelerde 14 değişiklik yapıldığının tespit edildiğini açıkladı.
Orijinal belgelerde Akie Abe'nin projenin hayata geçirilmesi önerisinde bulunduğu ve anlaşmayı "istisnai" olarak nitelendirdiği belirtildi.
Yerel basında yer alan bir makalede, başbakanın eşinin, 2014'de işletmeciyi ziyaret ettiğinde "okulun eğitim politikası karşısında gözyaşlarına boğulduğu" da savunuluyor.
İlkokulun onursal müdürü olan Akie Abe, tartışmalı kamu arazisi satışının 2017'de ortaya çıkmasının ardından bu ünvanı geri vermişti.
Kamu arazisi satışına müdahil olan bir maliye bürokratı, cuma günü istifasını vermiş, bir diğer yetkili ise intihar etmişti.
Abe hükümeti, satış konusunda yanlış bir şey yapılmadığını savunuyor. Muhalif milletvekilleri ise siyasi baskı uygulandığını iddia ediyor.
Osaka'nın Toyonaka bölgesindeki kamu arazisinin, yeni ilkokul inşa etmesi için Moritomo'ya 134 milyon yene (yaklaşık 5 milyon TL) satıldığı, arazinin o dönem tahmini değerinin 956 yen (35 milyon TL) olduğu ifade ediliyor.
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Japonya Maliye Bakanlığı, Başbakan Abe'nin eşinin adının geçtiği skandalda, kamu arazisinin satışıyla ilgili belgelerde değişiklik yapıldığını kabul etti
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