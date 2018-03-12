Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
15:51, 12 Mart 2018 Pazartesi
Asya
12:36, 12 Mart 2018 Pazartesi

  • Paylaş
Japonya'da Abe'nin karıştığı skandala konu olan belgeler değiştirilmiş
Japonya'da Abe'nin karıştığı skandala konu olan belgeler değiştirilmiş
Foto: Şinzo Abe ve Akie Abe

Japonya Maliye Bakanlığı, Başbakan Abe'nin eşinin adının geçtiği skandalda, kamu arazisinin satışıyla ilgili belgelerde değişiklik yapıldığını kabul etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Japonya'da Başbakan Şinzo Abe'nin eşinin adının geçtiği skandalda, kamu arazisinin okul işletmecisine düşük fiyatla satışıyla ilgili belgelerde değişiklik yapıldığı ortaya çıktı. 

Kyodo ajansının haberine göre, Maliye Bakanlığı, Akie Abe'nin aşırı milliyetçi eğitim politikasını desteklediği okul işletmecisi Moritomo Gakuen'in Osaka'da inşa etmeyi planladığı ilkokul için 2016'da kamu arazisinin ederinin yedide birine satışıyla ilgili belgelerde değişiklik yapıldığını kabul etti. 

Maliye Bakanı Taro Aso, bakanlığın ve savcıların yürüttüğü soruşturmada, belgelerde 14 değişiklik yapıldığının tespit edildiğini açıkladı. 

Orijinal belgelerde Akie Abe'nin projenin hayata geçirilmesi önerisinde bulunduğu ve anlaşmayı "istisnai" olarak nitelendirdiği belirtildi. 

Yerel basında yer alan bir makalede, başbakanın eşinin, 2014'de işletmeciyi ziyaret ettiğinde "okulun eğitim politikası karşısında gözyaşlarına boğulduğu" da savunuluyor.   

İlkokulun onursal müdürü olan Akie Abe, tartışmalı kamu arazisi satışının 2017'de ortaya çıkmasının ardından bu ünvanı geri vermişti.   

Kamu arazisi satışına müdahil olan bir maliye bürokratı, cuma günü istifasını vermiş, bir diğer yetkili ise intihar etmişti. 

Abe hükümeti, satış konusunda yanlış bir şey yapılmadığını savunuyor. Muhalif milletvekilleri ise siyasi baskı uygulandığını iddia ediyor. 

Osaka'nın Toyonaka bölgesindeki kamu arazisinin, yeni ilkokul inşa etmesi için Moritomo'ya 134 milyon yene (yaklaşık 5 milyon TL) satıldığı, arazinin o dönem tahmini değerinin 956 yen (35 milyon TL) olduğu ifade ediliyor.

 



İlgili Konular Japonya Akie Abe Şinzo Abe
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Asya Haberleri
İsrail'deki Haredi Yahudilerinin 'askerlik' krizi çözüldü
İsrail'deki Haredi Yahudilerinin 'askerlik' krizi çözüldü

Haredi Yahudilerini askerlikten muaf tutan yasa tasarısının Knesset'teki Yasama Komisyonu tarafından kabul edildiği bildirildi.
ABD'de 11 günde 3'üncü kar fırtınası uyarısı
ABD'de 11 günde 3'üncü kar fırtınası uyarısı

Son 2 haftadır kar fırtınası ve sert rüzgarla boğuşan ABD'nin kuzeydoğu bölgesi için üçüncü kar fırtınası uyarısı geldi
Ortadoğu'nun silah ithalatı son 5 yılda ikiye katlandı
Ortadoğu'nun silah ithalatı son 5 yılda ikiye katlandı

Ortadoğu bölgesindeki silah ithalatı 2013-2017 arasında, önceki 5 yıla göre yüzde 103 arttı
Belçika'da böcek ilaçlı yumurta skandalının ardından et krizi
Belçika'da böcek ilaçlı yumurta skandalının ardından et krizi

Belçika'da yumurtalarda böcek ilacı tespit edilmesinin ardından et krizinin patlak vermesinin, gıda ajansı üzerindeki baskıyı arttırdığı bildirildi
Eski Bangladeş Başbakanına geçici kefaletle tahliye
Eski Bangladeş Başbakanına geçici kefaletle tahliye

Eski Bangladeş Başbakanı Ziya hakkında geçici kefaletle tahliye kararı verildi
Almanya'da Türk Kültür Ocağı'na molotoflu saldırı
Almanya'da Türk Kültür Ocağı'na molotoflu saldırı

Almanya'nın Ahlen şehrinde bulunan Türk Kültür Ocağı'na molotoflu saldırı gerçekleştirildi
Nepal'de yolcu uçağı düştü 38 ölü
Nepal'de yolcu uçağı düştü: 38 ölü

Bangladeş havayolu şirketine ait yolcu uçağının başkent Katmandu'da düşmesi sonucu 38 kişi hayatını kaybetti
Japonya'da Abe'nin karıştığı skandala konu olan belgeler değiştirilmiş
Japonya'da Abe'nin karıştığı skandala konu olan belgeler değiştirilmiş

Japonya Maliye Bakanlığı, Başbakan Abe'nin eşinin adının geçtiği skandalda, kamu arazisinin satışıyla ilgili belgelerde değişiklik yapıldığını kabul etti
İsrail polisinden Müslüman mezarlığına baskın
İsrail polisinden Müslüman mezarlığına baskın

İsrail polisi Selahaddin caddesindeki Mucahidun mezarlığına baskın düzenleyerek, mezarlığın kapılarına zarar verdi, şehitlerin mezar taşlarını kırdı
Almanya'daki Müslüman derneklerden dayanışma talebi
Almanya'daki Müslüman derneklerden dayanışma talebi

Almanya'daki Müslüman dernekler, ülkede son dönemde artan cami saldırıları konusunda Alman hükümet yetkililerinin ve toplumun farklı kesimlerinin Müslümanlarla dayanışma içinde olmalarını bekliyor
Hint askeri 3 Keşmirliyi öldürdü
Hint askeri 3 Keşmirliyi öldürdü

Cammu Keşmir'deki çatışmalarda Hindistan askerlerinin açtığı ateşte 3 direnişçi öldü
New York'ta helikopter nehre düştü
New York'ta helikopter nehre düştü

6 kişiyi taşıyan helikopterin, Manhattan ve Queens arasındaki Roosevelt Adası'nın kuzeyindeki Doğu Nehri'ne düşmesi sonucu 5 kişi öldü, pilot ise yaralı olarak kurtuldu
İran'ın Viyana Büyükelçiliğine saldırı 1 ölü
İran'ın Viyana Büyükelçiliğine saldırı: 1 ölü

Büyükelçilik rezidansına girmeye çalışan bir kişi, vurularak öldürüldü
Azerbaycan'ın vize prosedürü değişti
Azerbaycan'ın vize prosedürü değişti

Azerbaycan'ın uluslararası havalimanlarındaki vize işlemleri 15 Mayıs'tan itibaren "ASAN Vize" ve "ASAN Ödeme" sistemi üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilecek
Kolombiya'da devlet başkanlığı için adaylar belli oldu
Kolombiya'da devlet başkanlığı için adaylar belli oldu

Kolombiya'da halk, Kongre üyelerini belirlemek için sandığa gitti. Sandık başında yapılan oylamada sağ partilerin devlet başkanı adayı Duque, sol partilerin adayı Petro oldu
Myanmar ordusu Arakan köylerini quot askerileştiriyor quot
Myanmar ordusu Arakan köylerini "askerileştiriyor"

Uluslararası Af Örgütü, köyleri buldozerlerle yıkan ordunun, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçların kanıtlarını yok ettiği uyarısında bulundu

Haberler

Japonya'da şiddetli yanardağ patlamaları
Japonya'da şiddetli yanardağ patlamaları

Japonya'da deprem
Japonya'da deprem

Japonya’da yanardağ alarmı
Japonya da yanardağ alarmı

Japonya 7'nci istihbarat uydusunu uzaya yolladı
Japonya 7'nci istihbarat uydusunu uzaya yolladı

Japonya'dan Kuzey Kore'nin yaptırımları deldiği iddiası
Japonya'dan Kuzey Kore'nin yaptırımları deldiği iddiası

Kosova lideri Japonya'dan destek artırımı istedi
Kosova lideri Japonya'dan destek artırımı istedi

PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda sahte Kim Jong-un krizi
PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda sahte Kim Jong-un krizi

Japonya'da askeri helikopter düştü
Japonya'da askeri helikopter düştü






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 