12:40, 12 Mart 2018 Pazartesi

Nepal'de yolcu uçağı düştü: 49 ölü





Bangladeş havayolu şirketine ait yolcu uçağının başkent Katmandu'da düşmesi sonucu 49 kişi hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kyodo ajansının haberine göre, polis, US-Bangla Havayollarına ait 67 yolcusu ve 4 mürettebatı bulunan Bombardier marka Dash-8 tipi uçağın, inişe geçtiği sırada Tribhuvan Uluslararası Havalimanı yakınlarında düştüğünü ve alev aldığını belirtti.



Polis, Bangladeş'in başkenti Dakka'dan kalkan uçağın, Katmandu'da inişe geçtiği sırada havalimanının çok yakınındaki futbol sahasına düşmesi sonucu 49 kişinin öldüğünü, 22 kişinin yaralı kurtarıldığını açıkladı.



Ambulanslarla civardaki hastanelere kaldırılan yaralı yolculardan bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi.



Havalimanı yetkililerinden Bharat Rawal, uçaktaki 67 yolcudan 32'sinin Bangladeş, 33'ünün Nepal, birinin Çin, birinin de Maldivler vatandaşı olduğunu bildirdi.



Öte yandan, Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli, kaza yerinde incelemelerde bulundu.



Sita Air'e ait bir uçak 2012'de aynı havalimanında kalkıştan kısa bir süre sonra düşmüş, kazada 19 kişi hayatını kaybetmişti.

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