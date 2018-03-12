Belçika'da böcek ilaçlı yumurta skandalının ardından et krizi

Belçika'da yumurtalarda böcek ilacı tespit edilmesinden kısa süre sonra piyasadaki bazı etlerin tüketime uygun olmadığının ortaya çıkması, Belçika Gıda Zinciri Güvenliğinden Sorumlu Federal Ajansının (FASFC) üzerindeki baskıyı artırdı.
Belçika'nın Flamanca yayın yapan De Morgen gazetesine göre, Meclis, FASFC'den konuya ilişkin açıklama talep etti.
Sosyalist Parti Milletvekili Annick Lambrecht, FASFC Genel Direktörü Herman Dirickx'in sorumluluk alması gerektiğini belirterek "Gıda ajansının konuya açıklık getirmesi gerekiyor. Tüketici, sağlığını etkileyen durumlardan en son haberdar olan kesim oluyor." ifadelerini kullandı.
Muhalefetteki Yeşiller Partisi Milletvekili Anne Debry de Belçika Tarım Bakanı Denis Ducarme'yi hedef aldı. Ducarme'nin yumurta krizinin ardından "büyük sözler" verdiğini anımsatan Debry, "Tarım Bakanı fipronil krizinin ardından kontrollerin sıkılaştırılacağı sözünü vermişti. Şimdi et skandalına yol açan şirkete, denetim öncesi haber uçurulduğu iddiaları var. Bakan Ducarme'nin olayın ciddiyetinin farkında olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.
Bakan Ducarme ise tek bir şirket yüzünden ortaya çıkan sorunun tüm gıda sektörüne mal edilmemesi gerektiğini vurguladı.
Geçen hafta Belçika et piyasasının yüzde 30'unu hakim olan Lüksemburg merkezli bir et şirketinin dağıttığı ürünlerin bir kısmının insan tüketimine uygun olmadığının tespit edilmesinin ardından şirketin Belçika'daki lisansı iptal edilmiş, birçok büyük market şirketle olan anlaşmalarını feshettiklerini açıklamıştı. Şirket ürünlerine yapılan denetimlerde özellikle kıyma haline getirilmiş etlerin çoğunda insan tüketimine uygun olmayan hayvan kalıntılarının bulunduğu tespit edilmişti.
Diğer yandan geçen yıl yaz döneminde ülke genelinde yumurtalarda böcek ilacı fipronil tespit edilmesiyle patlak veren krizde gıda ajansı halkı geç bilgilendirmek ve önlem almamakla suçlanmıştı.
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Belçika'da yumurtalarda böcek ilacı tespit edilmesinin ardından et krizinin patlak vermesinin, gıda ajansı üzerindeki baskıyı arttırdığı bildirildi
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