15:28, 12 Mart 2018 Pazartesi

İTO Platformu'nun başkan adayı Şekib Avdagiç oldu





MÜSİAD, TÜMSİAD ve ASKON gibi iş dünyasının önde gelen STK'larının oluşturduğu platform, İTO başkan adaylığı için Avdagiç üzerinde mutabık kaldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul Ticaret Odası (İTO) Platformu, oda seçimlerinde başkan adaylarının Şekib Avdagiç olduğunu duyurdu. Platformdan yapılan açıklamada, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) ile Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) gibi iş dünyasının önemli STK'larının oluşturduğu İTO Platformu'nun Şekib Avdagiç’i İTO başkan adayı olarak belirlediği bildirildi. HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

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