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Asya
16:04, 12 Mart 2018 Pazartesi

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Bangladeş'te Cemaat-i İslami'nin başkan vekili gözaltına alındı
Bangladeş'te Cemaat-i İslami'nin başkan vekili gözaltına alındı

Bangladeş'te Cemaat-i İslami'nin Başkan Vekili Mucibur Rahman'ın gözaltına alındığı bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bangladeş'te Cemaat-i İslami'nin Başkan Vekili Prof. Dr. Rahman dahil partinin üst düzey 10 yetkilisi, bu sabah Rajshahi kentinin Hetemkha semtinde gözaltına alındı.

Emniyet görevlisi El Emin Hüseyin, Cemaat-i İslami yetkililerinin gizli toplantı yaptığı binaya bir ihbar üzerine baskın düzenlediklerini söyledi.

Hüseyin, gözaltına alınan parti üyelerinin, yapılacak belediye seçimlerini ele almak üzere toplandıkları bilgisini verdiğini ve sorgularının sürdüğünü kaydetti.

Cemaat-i İslami Partisi konuyla ilgili olarak henüz açıklama yapmadı.



İlgili Konular bangladeş cemaati islami
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