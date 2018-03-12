16:09, 12 Mart 2018 Pazartesi

Yunanistan'da ırkçı Altın Şafak Partisi vekiline hapis





Yunanistan'da Altın Şafak Partisi Milletvekili Yermenis, Atina Belediye Başkanı Kaminis'e saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle 4 ay tecilli hapis cezası aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Yunanistan'da ırkçı Altın Şafak Partisi Milletvekili Yorgos Yermenis, Atina Belediye Başkanı Yorgos Kaminis'e saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle 4 ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı. Atina Asliye Ceza Mahkemesi, 2013'te Atina Belediyesinin bir etkinliği sırasında Yermenis'in, kendisine hakaret ederek saldırmak istemesinin ardından Belediye Başkanı Kaminis'in açtığı davada kararını açıkladı. Milletvekili Yermenis, "basit yaralamaya teşebbüsten" suçlu bulunarak, tecilli 4 ay hapis cezası aldı. Belediye Başkanı Kaminis, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Neo-Nazi ve faşistler adalet karşısında. Doğru yol bu." ifadelerini kullandı.

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