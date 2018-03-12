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Mirasçılık belgesinden sonra vasiyetname de 'e-Devlet'e taşınıyor
Mirasçılık belgesinden sonra vasiyetname de 'e-Devlet'e taşınıyor

Adalet Bakanlığı'nın yaptığı çalışmayla, ölen kişinin mirasın paylaşımına yönelik beyanlarını da kapsayan vasiyetnameye kısa süre içerisinde "e-Devlet" üzerinden ulaşılabilecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, mirasçılık belgesinin "e-Devlet"ten alınmasına yönelik uygulamanın ardından vasiyetnamelerin de elektronik ortamdan verilmesi için çalışma başlattı.

Başkanlık, çalışmalarını tamamladığı uygulamanın hayata geçirilmesi için "e-Devlet"e bildirimde bulundu.

Böylece, Adalet Bakanlığının "e-Devlet" üzerinden sunduğu hizmetler arasına kısa süre içerisinde vasiyetname alınması da eklenecek. Kullancılar, oluşturulacak alana vatandaşlık numarası ile giriş yaparak vasiyetname sorgulatabilecek.

Uygulama ile noterlerin verdiği, mahkeme kararıyla açılan vasiyetnamelere ulaşılabilecek.

Yeni uygulama 1 Ocak 2017 tarihi ve sonrasını kapsayacak.



İlgili Konular e-devlet Adalet Bakanlığı
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