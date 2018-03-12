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İran'dan İngiltere'ye 'büyükelçiliğe saldırı' suçlaması
İran'dan İngiltere'ye 'büyükelçiliğe saldırı' suçlaması

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Şurası Genel Sekreteri Şemhani, İran büyükelçiliğine düzenlenen saldırının İngiliz hükümeti tarafından tasarlandığını belirtti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, İran'ın Londra Büyükelçiliğine yapılan saldırının İngiliz hükümeti tarafından tasarlandığını söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Şemhani, başkent Tahran'daki Sanatı Şerif Üniversitesi'ni ziyareti esnasında basına yaptığı açıklamada, "ülkesinin Londra büyükelçiliğine düzenlenen saldırının İngiliz hükümeti tarafından tasarlanan bir oyun" olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan Veliahd Prensi Muhammed bin Selman'ın Londra ziyaretinin olayla ilgisi olduğunu öne süren Şemhani, hadiseyi "Bin Selman tarafından satın alınan silahlara İngiltere'nin kötü bir teşekkürü" şeklinde yorumladı.

Kendilerini İranlı din adamı Ayetullah Sadık Şirazi'nin takipçileri olarak adlandıran bir grup, cuma akşamı İran'ın Londra Büyükelçiliği binasının balkonuna çıkarak, İran bayrağını indirmiş, kendi sembollerinin yer aldığı bir bayrak asmıştı. Elçilik saldırısına karışan 4 kişi daha sonra polis tarafından gözaltına alınmıştı.



İlgili Konular iran İngiltere
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