Burkina Faso’daki Terörden Kim Kazanacak?

Haşim Akın
Burkina Faso, halkının etnik ve dini yapısıyla ilginç bir ülkedir. Denize kıyısı yok. Bu nedenle de ekonomik olarak çok da gelişmiş değil. Altın madenleri, bölgeye emperyalist duygularla bakanların gözünü kamaştıracak cinsten. Bu nedenle de terör saldırılarının bitmediği bir bölgedir.
Ülkede halk, altmış kadar farklı dili kullanıyor. Ülkede Müslüman, Hristiyan ve putperestlerden oluşan bir dini yapılanma bulunuyor. Buna rağmen ülkede iç kavga ve çatışma yaşanmıyor. Uzun yıllar Fransız sömürgesi olarak kalan ülke daha kolay kontrol edilebilir hale getirmek için 1960 yılında sözde özgürlüğünü vermiş.
Resmi dili, hâkim kültürü, kullanılan para birimi ve ekonominin denetimi; hep aynı adrese bağımlı kılınmıştır. Ancak son yıllarda ülkede Fransa ve Amerika çekişmesi, aşikâr bir şekilde yaşanıyor. Özellikle ordunun içinde iki farklı kanat kendini göstermektedir. Son yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde Roch Marc Christian Kaboré açık farkla seçimi kazandı. Yeni başkanın Fransa’dan daha çok Amerika’ya yakın olduğu biliniyor. Geçen yıl “Fransa Burkina Faso’yu bir eyaleti mi sanıyor?” dediği için hava alanında kimsenin karşılamadığı söylentileri dolaşmıştı.
2017 yılı kasım ayında Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkeye bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretteki tavırlar ve konuşmalar, Türk medyasında da geniş yankı bulmuştu. Özellikle bir grup üniversite öğrencisinin huzurunda ev sahibi cumhurbaşkanını aşağılayan sözleri unutulmadı. Yani ülkede Fransa’ya karşı bir soğuma olduğu gerçek. Mesela ülkede Fransız mallarını ve araçlarını bulmak artık çok zor… Zira tercih edilmiyor.
İşte tam da burada bazı özel gelişmeler meydana geldi. 2016 yılı ocak ayında bir otele ve karşısındaki restorana yapılan saldırıda 23 kişi hayatını kaybetmişti. Üç kişilik terör grubuna operasyon, ancak sabaha karşı ve Fransız askerleri tarafından yapılabilmişti!. Kurtarıcı rolüne duyulan ihtiyacın bir göstergesi olarak…
Geçen hafta gene ülke terör saldırısıyla gündeme geldi. Hem de saldırı Fransız büyükelçiliği, Fransız kültür merkezi ve genelkurmay karargâhına karşı yapılmıştı. Şehrin en merkezi noktasında sokağın bir yanı Fransa büyükelçiliği, tam karşısı başbakanlık (Eski cumhurbaşkanı) binasıdır. Yan tarafta da genelkurmay karargâhı yer alır. Yüksek sesle bağırılsa karşı taraf ne dediği anlar. Böylesine yakın bir yerde bulunurlar.
Saldırı tam da böylesi bir kavşakta oldu. Hem de gündüz. Ölenler sadece yerli askerler. Her üç binanın da önünde nöbetçiler var. Oradan gelen bir habere göre saldırıyı gerçekleştirenlerin içinde daha önce görevden uzaklaştırılmış eski bir asker de var. Halen görevde olan asker veya askerlerinde bu saldırıda rol aldığına dair bilgiler var. 7 güvenlik görevlisinin öldüğü ve 80 kişinin de yaralandığı resmi açıklama ile öğrenilenler... 8 terörist ölü, ikisi de sağ ele geçirildi. Resmi açıklamaların aksine 50 civarında asker ve vatandaşın ölümüne dair haberler de var.
Bu saldırıda dikkat çeken bir önemli ayrıntı da aynı gün cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, Afrika turu kapsamında Mali’ye ulaşmıştı. Bunlar çok uzak ülkeler değil. Mali’de bu olayla da ilgili olarak güvenlik en üst düzeye çıkarıldı. Cumhurbaşkanının programı oradaki Türklerden bile gizlendi.
Burkina Faso’daki bu saldırıyı Burkina Faso, Mali ve Nijer arasında müstakil bir devlet kuracağını söyleyen El-Kaide bağlantılı bir örgüt üstlendi. Örgütün adı; “cemati nusrati lil-islam ve’l-müslimin fi Afrika” (Afrika İslam’a ve Müslümanlara yardım örgütü.) Örgütün reisi Mali doğumlu Yad AGALİ isimli birisi. Bu bölgede benzeri saldırılar daha çok FULLANİ aşiretinden çıkar. Ancak bu örgütün lideri, TUAREK grubuna mensup... Hatta bu saldırıya katılanların bir kısmı ülkenin en hâkim aşireti olan MOSSİ.
Okuyucular için bu aşiret isimleri karışık gelebilir. Ancak bu konuda önde olanlar ve arkadan bu işi takip edenler, bölgesel dengeler açısından çok ilginç. Küresel terör aktörleri maalesef kendilerine rahatça eleman bulabiliyorlar. Hem de hiç beklenmeyen kesimlerden…
Saldırıyı kimin üstlendiğinden daha çok bundan kimin ne kazandığı önemli… Asıl kazanan, Fransa oldu. Ülkede şimdi bir güvenlik zafiyeti var. Öyle ki Fransa büyükelçiliği bile güvende değil. Öyleyse buna acilen müdahale edilmeli ve bu açık kapatılmalı!. Saldırıyı yapanların aşırı dinci Müslüman(!) olmaları başka bir hareketi doğuracak. Ülkede Müslümanların oranı yüzde 60 olsa da varlıkları ve ülke yönetiminde ağırlıkları çok az. Buna karşı bir bilinçlenme ve yer açma faaliyeti vardı. İşte bu saldırı tam da bunun önünü kesmeye yarayacak.
Korkarım asıl dini kökenli savaş bundan sonra başlatılacak. Zira birçok köylerde bile Müslümanlardan terörist diye bahsedildiği ve onlardan korkulduğu bir gerçek. Fotoğrafın büyük kısmına bakıldığında asıl sıkıştırılmak istenen kesim Müslümanlardır. Orada daha büyük oyunlar planlanıyor.
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