Gazzeli çocuklardan UNRWA'ya destek için 'uçurtma' eylemi

Gazze'deki Filistinli çocuklar, uçurtmalarla uluslararası topluma Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) destek verme çağrısında bulundu.
UNRWA'nın Gazze'deki Er-Rimal Ortaokulu'nda düzenlediği etkinlik çerçevesinde çocuklar, yardım kuruluşunu simgeleyen mavi renkli ve üzerinde "Onura fiyat biçilemez" yazan uçurtmaları gökyüzüne bıraktı.
UNRWA Gazze Direktörü Mathias Shamali, yaptığı açıklamada, "Çocuklar bu faaliyete katılarak donör ülkelere 'Eğitime ihtiyacımız var. UNRWA'ya başta eğitim alanı olmak üzere Gazze'deki hizmetlerini sürdürebilmesi için destek verin' mesajı göndermek istiyor." dedi.
Kurumun Gazze Sözcüsü Adnan Ebu Hasene de etkinliğin Halep, İdlib, Cenin, Refah ve Amman gibi UNRWA'nın faaliyet gösterdiği kentlerde de gerçekleştirildiğini, 500 binden fazla Filistinli çocuğun eyleme katıldığını söyledi.
Etkinlikle dünya devletlerine ve ay ortasında İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek donörler toplantısına katılacak ülkelere "öğrencilerin durumu tehlikede" mesajı vermek de istediklerini kaydeden Ebu Hasene, çocukların bölgede barış unsuru olduğunu, Filistinli mültecilere yönelik hizmetlerini sürdürebilmesi için kurumun bütçe açığının kapatılması gerektiğini kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl aralık ayında Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "UNRWA'ya verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün tekrar gözden geçirilmek üzere" askıya alındığını bildirmişti.
Filistin İstatistik Merkezi verilerine göre, UNRWA'ya kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteciden 2,1 milyonu Ürdün'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaşıyor, bunu sırasıyla Batı Şeria, Suriye ve Lübnan takip ediyor.
BM İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Lee'den, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet olaylarının hesabının sorulması çağrısı geldi
Afrin'de YPG/PKK üyelerinin kendilerini sivil kalkan olarak kullandırmak istemeyen ve bölgeden çıkmaya çalışan halkı silahlarıyla tehdit ederek durdurma anı TSK'ya ait insansız hava araçlarınca görüntülendi
Çin Devlet Başkanı Şi, Trump-Kim ile Kim-Moon görüşmelerinin "pürüzsüz geçmesi" temennisinde bulundu
Ablukada tuttukları Doğu Guta'yı ele geçirmek için başlattıkları kara operasyonu kapsamında ilerleyen Esed rejimi ve destekçilerinin, Haresta ilçesini ablukaya alarak bölgeyi üçe böldüğü bildirildi
Gazze'deki Filistinli çocuklar, uçurtmalarla uluslararası topluma Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna destek verme çağrısı için eylemde bulundu
Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi ve Sosyal Demokrat Parti arasında uzlaşılan koalisyon protokolünün tanıtımı Başbakan ve CDU Genel Başkanı Angela Merkel, CSU Genel Başkanı Horst Seehofer ve SPD genel başkanlığına vekalet eden Olaf Scholz tarafından Federal Basın Merkezi'nde gerçekleştirildi
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Şurası Genel Sekreteri Şemhani, İran büyükelçiliğine düzenlenen saldırının İngiliz hükümeti tarafından tasarlandığını belirtti
Yunanistan'da Altın Şafak Partisi Milletvekili Yermenis, Atina Belediye Başkanı Kaminis'e saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle 4 ay tecilli hapis cezası aldı
Basra vilayetine bağlı Zubeyir ilçesindeki belediye temizlik işçileri maaşlarının ödenmesini protesto etti
Bangladeş'te Cemaat-i İslami'nin Başkan Vekili Mucibur Rahman'ın gözaltına alındığı bildirildi.
Haredi Yahudilerini askerlikten muaf tutan yasa tasarısının Knesset'teki Yasama Komisyonu tarafından kabul edildiği bildirildi.
Son 2 haftadır kar fırtınası ve sert rüzgarla boğuşan ABD'nin kuzeydoğu bölgesi için üçüncü kar fırtınası uyarısı geldi
Ortadoğu bölgesindeki silah ithalatı 2013-2017 arasında, önceki 5 yıla göre yüzde 103 arttı
Belçika'da yumurtalarda böcek ilacı tespit edilmesinin ardından et krizinin patlak vermesinin, gıda ajansı üzerindeki baskıyı arttırdığı bildirildi
Eski Bangladeş Başbakanı Ziya hakkında geçici kefaletle tahliye kararı verildi
Almanya'nın Ahlen şehrinde bulunan Türk Kültür Ocağı'na molotoflu saldırı gerçekleştirildi