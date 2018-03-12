Cumhurbaşkanı Erdoğan, General Electric CEO'sunu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, General Electric Üst Yöneticisi John Flannery’i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul yaklaşık 1 saat sürdü.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.
Macaristan'ın milli kahramanı Lajos Kossuth'un 1850-1851 yıllarında Kütahya'da sürgün hayatı yaşadığı evde tören düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, General Electric CEO'su Flannery'i kabul ederek 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi
Adalet Bakanlığı'nın yaptığı çalışmayla, ölen kişinin mirasın paylaşımına yönelik beyanlarını da kapsayan vasiyetnameye kısa süre içerisinde "e-Devlet" üzerinden ulaşılabilecek
MÜSİAD, TÜMSİAD ve ASKON gibi iş dünyasının önde gelen STK'larının oluşturduğu platform, İTO başkan adaylığı için Avdagiç üzerinde mutabık kaldı
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden yapılan yazılı açıklamada, "Yüce dinimiz İslam, Rabbimizin son olarak insanlığa gönderdiği ve kıyamete kadar geçerli bir ilahi mesajdır" denildi
Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda verilen eğitim sayesinde polislerin, sorunun çözümüne ilişkin daha profesyonel ve etkin mücadele etmesi hedefleniyor.
İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel uçak kazasında hayatını kaybedenlerden 8 kişinin cenazelerinin tespit edildiği belirtildi
1100 kilometrekare alanın terörden arındırıldığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin merkezinin kuşatılmasına sadece 1,5 kilometre kaldığı bildirildi
İstanbul'da, 3 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması amacıyla il genelinde 2 bin adrese düzenlenen "Kangal Pençesi" operasyonunda, 287 kişinin gözaltına alındığı bildirildi
Türkiye'nin çeşitli kentlerindeki birliklerden gönderilen yaklaşık 40 araçlık konvoy, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kente ulaştı.
Türkiye'ye ait özel bir uçak İran hava sahasında düştü. Uçakta, işadamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ın da bulunduğu 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmalıdır " dedi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Özbal ile Katar'ın başkenti Doha'da resmi temaslarda bulunduğu bildirildi
Erdoğan AK Parti Bolu 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Yanlış komşular elhamdülillah bizi mülk sahibi yaptılar. Daha neler olacak neler. 'Olmaz' dedikleri ne varsa hepsini de hayata geçirdik. 'Yapamazsınız' dedikleri ne varsa, hepsini gerçekleştirdik. 'Başaramazsınız' dedikleri ne kadar mücadele varsa, hepsinin de içine adeta gözü kapalı daldık. 'Haddinizi aşmayın' diyenlere, hadlerini bildire bildire bugünlere geldik" dedi
Örgütün mali yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında "ByLock" kullanıcılarının da olduğu 9 kişi yakalandı