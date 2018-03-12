Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kütahya'da, Macaristan Özgürlük Savaşı'nın 170. Yıl Dönümü dolayısıyla ülkenin milli kahramanı Lajos Kossuth'un 1850-1851 yıllarında sürgün hayatı yaşadığı evde tören gerçekleştirildi.
Börekçiler Mahallesi'ndeki evin bahçesinde düzenlenen törende, İstiklal Marşı ve Macar milli marşı okundu, Kossuth Anıtı'na çelenk bırakıldı.
Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, törende yaptığı konuşmada, büyük devlet adamı Lajos Kossuth'u saygıyla andığını belirterek, tören için gelen Macar dostlarını kentte misafir etmekten onur duyduğunu söyledi. Büyük devlet adamlarının zor dönemlerde ortaya çıktığına işaret eden Nayir, şunları kaydetti:
"1848-1849 yıllarında Macarların Avusturya'ya karşı verdikleri özgürlük mücadelesinin ateşli savunucusu Lajos Kossuth ve dava arkadaşları galip gelmelerine rağmen Avusturya ve Rusya'nın ittifakından sonra ayrılmak zorunda kalmışlardır. Bu süreçte kendilerine kucak açan ve aynı kökün iki kolu olan Osmanlı devletine sığınmak zorunda kalmışlardır. Osmanlı da tüm dış baskılara rağmen hürriyet kahramanlarını teslim etmemiştir. Dün olduğu gibi bugünde ülkemiz zorda kalanlara yardım etmeye devam etmiştir."
MİLYONLARCA MACARI BİRLEŞTİRDİ
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss de 1848-1849 yıllarındaki özgürlük mücadelesinde Türkiye'nin ve Kütahya'nın büyük rolünün olduğunu söyledi.
Kütahya'nın Macaristan için özel bir yere sahip olduğunu ve özgürlük savaşında mağlup olunmasından ardından Lajos Kossuth ve çok sayıda silah arkadaşının Kütahya'ya sığındığını hatırlatan Kiss, şunları kaydetti:
"Sonraki nesiller Kossuth, Macar özgürlüğünün ve milli egemenliğinin en büyük savunucusu olarak addetmektedir. O, pazarlık konusu yapmadan milyonlarca Macar'ı birleştirmiş ve coşturmuştur. Kütahya'da kaldığı, yaklaşık bir buçuk yıl süresince Kossuth, sarsılmaz biçimde ulus inşa etme çalışmasını sürdürmüş, Türkçe öğrenerek geniş bir çevreyle mektuplaşmış, Osmanlı-Türk devlet adamlarına siyasi mektuplar ve etütler yazmıştır. Bu sayede Türk aydınlan nezdinde büyük rağbet görmüştür. Burada kaldığı sürede hazırladığı çalışmalar arasından yerel yönetimlere dayanan yeni Macar anayasa taslağını hazırlamıştır."
Macaristan İstanbul Başkonsolosu Balazs Hendrich de Lajos Kossuth'un yaşadığı şehir Kütahya'ya gelmenin çok güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.
Daha sonra, müzeye dönüştürülen Kossuth'un kaldığı ev gezildi.
LAJOS KOSSUTH
Macaristan'ın 1848-1849 yıllarında özgürlük savaşını yöneten Lajos Kossuth, Avusturya ordusunu ülkesinden çıkardıktan sonra cumhuriyeti ilan etti ve ilk Cumhurbaşkanı oldu.
Rusların yardımıyla yeniden ülkesine saldıran Avusturya ordusuna yenilen Kossuth, ailesiyle sürgüne geldiği Kütahya'da 1850-1851 yıllarında kaldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kossuth'un Kütahya'daki iki katlı ve 7 odalı evini restore ederek, 1982 yılında müzeye dönüştürmüştü.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.
Macaristan'ın milli kahramanı Lajos Kossuth'un 1850-1851 yıllarında Kütahya'da sürgün hayatı yaşadığı evde tören düzenlendi
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