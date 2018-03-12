Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarıyla Doğu Guta üç parça

Beşşar Esed rejimi ve destekçileri, ablukada tuttukları Doğu Guta'yı ele geçirmek için başlattıkları kara operasyonu kapsamında ilerleyerek bölgeye üçe ayırdı.
Suriye'de Esed rejimi ve destekçileri, 3 Mart'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ateşkes kararına uymayarak Rusya'nın hava desteğiyle Doğu Guta'ya kara harekatı başlatmıştı. Rusya'nın hava desteğiyle ilerleyen rejim ve destekçileri, dün Misraba ve Medyere beldelerini ele geçirerek bölgeyi ikiye bölmüştü.
Rejim, gün içinde de Haresta ilçesini ablukaya alarak bölgeyi üçe ayırdı.
Duma ilçesi kuzeyde, Haresta ilçesi ortada, Arbin, Hammuriye, Zemelka, Cisrin, Kefer Batna ve Ayn Terma bölgeleri ise güney kısımda kaldı.
Rejim güçleri Doğu Guta'yı parçalayarak daha hızlı şekilde ele geçirmeyi amaçlıyor.
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, rejim ve destekçileri Sakba, Cisrin, Zemelka bölgelerine hava ve kara saldırılarını bugün de sürdürdü.
Saldırılar sonucu Cisrin beldesinde bir Sivil Savunma çalışanı hayatını kaybetti.
Dünkü saldırılarda ise toplam 35 sivil ölmüştü. Rejim ve destekçilerinin, Doğu Guta'ya 19 Şubat'tan bu yanan düzenlediği hava ve kara saldırılarında ölen sivil sayısı 944'e yükselmiş oldu.
BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. Ancak "gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı belirsiz kalmıştı. Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.
Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda olan binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.
BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu geçen günlerde, rejimin, Doğu Guta'da sivillere karşı kimyasal silah kullanmak, halkı açlığa sürüklemek ve tıbbi tahliyeleri engellemek gibi bir dizi fiille savaş suçu işlediğini duyurmuştu.
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Ablukada tuttukları Doğu Guta'yı ele geçirmek için başlattıkları kara operasyonu kapsamında ilerleyen Esed rejimi ve destekçilerinin, Haresta ilçesini ablukaya alarak bölgeyi üçe böldüğü bildirildi
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