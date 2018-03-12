Çin’den Trump-Kim ve Kim-Moon görüşmelerine destek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD ve Kuzey Kore devlet başkanları ile iki Kore devlet başkanları arasında yapılacak görüşmelere destek veren açıklama yaptı.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’nin özel temsilcisi olarak Çin’e gelen Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-Yong ile görüştü.
Chung’u Kuzey Kore ve ABD’ye gönderdiği için Moon’u takdir ettiğini belirten Çin Devlet Başkanı Şi, nisan ayı sonunda Moon ile Kuzey Kore lideri Kim Jong ve mayıs ayında planlanan ABD Başkanı Donald Trump ile Kim arasındaki görüşmelerin "pürüzsüz geçmesini umduklarını" dile getirdi.
İki Kore arasındaki ilişkilerin iyileşmesi temennisini dile getirerek Washington ile Pyongyang yönetimleri arasında diyalog ve görüşmeleri desteklediklerini bildiren Şi, Kore Yarımadası’nın nükleerden arındırılması ve ilgili taraflar arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunda önemli ilerlemeler kaydedilmesini beklediklerini vurguladı.
Özel Temsilci Chung da, Yarımada'da olumlu gelişmelerin yaşanmasında önemli rol oynadıklarını belirtti. Şi'ye bu konuda teşekkürlerini sunan Chung, Seul yönetiminin Yarımada'da mevcut durumun sürdürülebilmesi için Pekin yönetimi ile yakın koordinasyonu sürdürmek istediğini ifade etti.
Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Kuzey Kore tarafı ile PyeongChang Kış Olimpiyat oyunlarında gerçekleştirdikleri samimi görüşmelerin ardından Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung’u bir heyetle bu ülkeye özel temsilci sıfatıyla göndermişti.
Kuzey Kore lideri Kim ile temaslarda bulunan Chung’un ziyaretinde, Seul ve Pyongyang yönetimlerinin liderlerinin nisan ayı sonunda bir zirvede bir araya gelmesi kararlaştırılmıştı.
Bu ülkedeki temaslarının ardından ABD’ye yola çıkan Chung, Kim’in mesajını ABD’ye iletmişti. ABD Başkanı Trump'ın da, Kim’in mesajını aldığı ve davetini kabul ettiği bildirilmişti.
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