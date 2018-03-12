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17:42, 12 Mart 2018 Pazartesi

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YPG'liler Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri tehditle durdurdu
YPG'liler Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri tehditle durdurdu

Afrin'de YPG/PKK üyelerinin kendilerini sivil kalkan olarak kullandırmak istemeyen ve bölgeden çıkmaya çalışan halkı silahlarıyla tehdit ederek durdurma anı TSK'ya ait insansız hava araçlarınca görüntülendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Afrin içindeki güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) ilçe merkezi sınırlarına girerek ilerlemeyi sürdürmesi nedeniyle sivillerin YPG/PKK üzerindeki baskısı artıyor.

Örgütün kendilerini canlı kalkan olarak kullanmasını kabullenmeyen siviller, ilçe merkezinden güneye doğru gitmek istiyor.

Ancak, örgüt sivilleri kontrol noktalarından geri çevirerek çıkışlarını engelliyor. Güneyde İran destekli güçlerin işgalindeki Nubul ile rejim kontrolündeki topraklara geçmek isteyen bazı sivillerle teröristler arasında sürekli şiddetli münakaşalar yaşanıyor. 

Sivillere baskısının artması üzerine güneydeki kontrol noktalarından örgüt karargahlarına çağrı yapılarak takviye güç istendi. 

Gelişmeler, örgütün ilçe merkezindeki kontrolünü kaybetmek üzere olduğunu gösterdi. 

İHA'LAR AYRILMAK İSTEYEN SİVİLLERE ATEŞ AÇILMASINI GÖRÜNTÜLEDİ

TSK'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Afrin ilçe merkezinin güneyinde kaydettiği görüntülerde, halka ait araçların Afrin'den çıkmak için YPG/PKK'nın kontrol noktasının önünde konvoy oluşturduğu görülüyor. 

Bu sırada halkı engellemeye çalışan ve kontrolü kaybeden teröristler ateş açıyor. Halk bir anda araçların arasından geriye kaçışmaya başlıyor.

Ancak Afrin'den çıkmak için teröristlere kafa tutan siviller yeniden toplanıyor.

Hemen ardından teröristler beyaz bir minibüsle takviye gönderiyor. Araç hızla sivillere doğru yaklaşarak, yolu kesiyor. 

Siviller, minibüsün içinden inen silahlı teröristle tartışmaya başlıyor. O sırada diğer teröristler, sivil araçları birer birer yoldan çektirmeye çalışıyor.

Münakaşalar arasında, motorsikletli bir sivil, ortamdan faydalanarak barikatı geçmeyi deniyor. Fakat teröristlerce geri çevriliyor. 

Ardından, İHA görüntüsüne kucağında bebeği, yanında çocuğu bulunan bir kadın takılıyor. 

Kadın, bir süre teröristleri ikna etmeye uğraşıyor. Ancak teröristler, kadın ve çocukların çıkışına da izin vermiyor. 

Bu sırada Afrin ilçe merkezinden çıkmak için daha fazla sayıda sivil, araçlarıyla konvoyun arkasına yanaşıyor. 

İHA görüntüsünün sonunda, kontrol noktasına yakın başka bir sokakta teröristlerle başka sivillerin de tartıştığı dikkati çekiyor. 

RÜŞVETLE ÇIKANLAR TSK VE ÖSO'NUN ÖNÜNE YÖNLENDİRİLDİ

Öte yandan, terör örgütü, gün içinde bazı sivil araçların Afrin ilçe merkezinden çıkışına, kişi başına bin dolar civarında rüşvet alarak, TSK ve ÖSO'nun ilerleme güzergahında bulunan alanlara yönelmeleri şartıyla müsade etti. 

Bu şekilde yola çıkan bazı araçlar, ilçe merkezinden güneye ve doğudaki Tel Rıfat'a yol aldı.

Teröristler, böylelikle Zeytin Dalı Harekatı'nın önüne sivil kitleler çıkartarak operasyonları yavaşlatmayı planlıyor.

Örgüt, sivillerin Afrin'den tamamen çıkış yapmalarını halen engelliyor.

400-500 DOLAR MAAŞLA AFRİN'E SEVKİYAT

AA muhabirinin Haseke'deki yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusunda işgal ettiği Haseke ili ve Kamışlı ilçesinden Afrin'de savaştırmak için yeni mensuplar arıyor. 

Örgüt, Afrin'e göndermek istediklerine 400 dolar maaş vermeyi vaat ediyor. 

Adam bulmakta sıkıntı yaşayan YPG/PKK, "memur" adı altında görev yapanları, hali hazırdaki yaklaşık 150 dolar ücretin üzerine aylık 400 dolar daha ödeme vaadiyle silah altına almaya çalışıyor.

Dün örgüt bu şekilde Haseke'den Afrin'e 100 civarında kişi gönderdi. 

YPG/PKK SİVİL GİYİMLE HALKIN ARASINA KARIŞIYOR 

Öte yandan TSK ve ÖSO'nun Afrin'e emin adımlarla ilerlemesi ilçe merkezinde örgütü yeni taktik arayışlara soktu. 

Harekatın başlamasından bir süre sonra belde merkezlerindeki nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren örgüt, sivilleri kalkan olarak kullanmanın dışında kendi silahlı unsurlarını da halkın arasına karıştırıyor. 

Örgüt, teröristlere üzerlerindeki tek tip giysileri çıkartarak sivil giyime geçmeleri talimatını verdi.

Öte yandan, bazı kontrol noktası ve üslerde ise teröristler halen bilindik üst başlarıyla görülüyor.

Örgütün, silahlı unsurları kamufle ederek, Zeytin Dalı Harekatı'nda üzerinde oluşan baskıya göre ya meskun mahalde savaştırması ya da ilçe merkezinden Beşşar Esed kontrolündeki alana çıkarması, oradan Menbiç ve Fırat Nehri'nin batısındaki sahaya kaydırması bekleniyor.

ELEBAŞLARI AFRİN DIŞINA ÇIKTI, TEL RIFAT'A YENİ UNSURLAR YERLEŞTİ

Kaynaklar, PKK'nın Kandil Dağı'ndan Afrin'e gelen mensupları ile elebaşlarının ise rejim ve İran destekli güçlerin kontrolündeki Nubul üzerinden çıkış yaptığını teyit ediyor.

Kandil kökenliler böylece, Zeytin Dalı Harekatı'nın Afrin'in doğusuna yönelerek Halep'e giden yolu kapatma ihtimali nedeniyle önceden kaçmış oldu. 

Esed rejimi, örgütün Afrin'den Fırat Nehri tarafına geçmesine izin verirken terörist başına yaklaşık bin dolar alıyor.

Bu arada örgüt, Afrin merkezde hoparlörlerle "Türkiye yalan söylüyor. Korkmayın. (Merkezin ilk savunma hattı) Kafr Cenne ve Kıtme bizde. Bırakmadık, bırakmayacağız" anonsları yapıyor.

YPG/PKK, Afrin kökenli bir grup mensubunu ise doğudaki Um Huş ve Tel Rıfat'a yerleştirmiş durumda. Örgüt, TSK ve ÖSO'nun ilçe merkezini alacağını hesap ederek, Afrin kökenli kadroyu daha sonra yapacağı vur-kaç saldırıları için konuşlandırdı. 

Örgütün kanton yapılanması altında işgal ettiği Afrin'de sözde adalet bakanı görevi yapan Said İsmet Gubar, hafta içinde Afrin'i terk etmişti. Sözde içişleri bakanı Hasan Bayram'ın kaçma girişimi ise başarısız olmuş, örgüt elemanları tarafından yakalanmıştı. 



İlgili Konular YPG/PKK Afrin zeytin dalı harekatı
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