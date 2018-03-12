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19:50, 12 Mart 2018 Pazartesi

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Belçika'da kanser tedavisi görenlere engelli statüsü
Belçika'da kanser tedavisi görenlere engelli statüsü

Belçika iş mahkemesinin kararına göre, Belçika'da kanser tedavisi görmüş olanlar 'engelli' haklarından yararlanabilecek.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

De Standaard gazetesinde yer alan habere göre, 2012'de kanser teşhisi konulan ve bir mağazada satış görevlisi olarak çalışan Maaike, 6 ay süren kemoterapi tedavisinin ve 1,5 yıl süren rehabilitasyonun ardından işine yarı zamanlı dönmek istedi ancak bu talebi işveren tarafından kabul edilmedi.

Maaike, sivil toplum örgütleri ve sendikanın desteğiyle konuyu yargıya taşıdı.

Belçika İş Mahkemesi, "Davacının kanser tedavisi nedeniyle engelli durumuna düştüğüne ve işine geri dönmesine" hükmetti. Mahkeme ayrıca, davacı kadına 12 bin 500 avro tazminat ödenmesine karar verdi.

Avrupa Adalet Divanının bedensel engeli geniş anlamda yorumlayan içtihadına dayanan mahkeme kararı Belçika'da bir ilk olma özelliği taşıyor.

Bundan sonraki davalar için de emsal teşkil edecek karar, Belçika'da kanser tedavisi görenlerin hastalığın kalıcı etkisi nedeniyle "engelli" sayılmasının da önünü açtı.



İlgili Konular Belçika kanser engelli
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