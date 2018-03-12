ABD'den Suriye için yeni ateşkes teklifi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BMGK'nin Suriye'de 30 gün insani ateşkes talep eden 2401 sayılı kararının kabul edilmesinden iki hafta sonra, konseye bu kararın uygulanmasına ilişkin raporunu sundu.
Haley, Suriye'de ''Uygulanamayan ateşkesin'' görüşüldüğü oturumda yaptığı konuşmada, Rusya'yı Suriye'de ateşkesin uygulanması konusunda verdiği sözleri yerini getirmemekle suçladı.
Bombaların çocukların üzerine düşmeye devam ettiğine dikkati çeken Haley, şunları söyledi:
''Ateşkes başarısız oldu ve harekete geçme zamanı geldi. ABD bahanelere yer bırakmayacak, basit ve kabul edilir edilmez yürürlüğe girecek bağlayıcı yeni bir karar tasarı hazırladı.'' dedi.
İngiltere Başbakanı May, "Eski Rus ajanı Skripal ile kızının Rusya tarafından geliştirilen tipte askeri nitelikte, sinir sistemi üstünde etkili bir maddeyle zehirlendiği artık anlaşıldı." dedi.
Berlin Eyaleti Uyum Sorumlusu Germershausen, Berlin'deki cami saldırısına ilişkin "Almanya uyanık olmalı ve terör eylemlerine karşı çıkmalı." dedi.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, Suriye'de ateşkesin başarısız olduğunu belirterek, BMGK'ye "kabul edilir edilir edilmez Doğu Guta ve Şam'da hemen yürürlüğe girecek, bağlayıcılığı olan yeni bir karar tasarısı" sunduklarını söyledi.
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