20:41, 12 Mart 2018 Pazartesi

Eski Rus ajanını zehirleyen maddenin içeriği anlaşıldı





İngiltere Başbakanı May, "Eski Rus ajanı Skripal ile kızının Rusya tarafından geliştirilen tipte askeri nitelikte, sinir sistemi üstünde etkili bir maddeyle zehirlendiği artık anlaşıldı." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İngiltere Başbakanı Theresa May, "(Eski Rus ajanı) Skripal’in ve kızının Rusya tarafından geliştirilen tipte askeri nitelikte, sinir sistemi üstünde etkili bir maddeyle zehirlendiği artık anlaşıldı." açıklamasında bulundu. May, "Hükümet, Rusya'nın Sergey ve Yulia Skripal’e karşı yapılan eylemden sorumlu olmasının kuvvetle muhtemel olduğu sonucuna vardı.” ifadelerini kullandı.

İlgili Konular İngiltere rus ajanı

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.